國發會在桃園建臺灣5G生態鏈 亞洲唯一OTIC實驗室耀登集團扮關鍵

根據資策會調查，2021年臺灣通訊產業產值將達到新台幣3.3兆元，國際5G相關大廠已將臺灣晶片半導體、關鍵零組件、網通與終端設備業者視為重要合作夥伴。其中，桃園資通訊（ICT）產業聚落已形成全國最完整的5G產業生態鏈，耀登科技是整個5G產業鏈關鍵的最後一哩拼圖，提供射頻單元設計與系統安全性測試服務。另外還有穩懋半導體製造5G高頻應用所需的第三代半導體，和碩自主開發5G基站，美超微、廣達投入DU、CU設備開發，以及亞旭電腦、佳世達推動5G系統整合等，讓桃園構築完備的5G產業鏈，足可支撐多元智慧應用服務發展，並作為國內5G產業發展重鎮。

為展現亞洲．矽谷計畫在桃園推動成果，及促進國內廠商與國際大廠交流，國家發展委員會、桃園市政府及亞洲．矽谷計畫執行中心於今(110)年11月30日假桃園和逸飯店共同舉辦「臺灣5G生態鏈，產業實現在桃園」交流會，會中特別邀請國內外5G生態鏈重量級合作夥伴參與，除了耀登科技集團，還有思科、英特爾、中華電信、和碩、雲達、緯謙等，就智慧健康、智慧展演、智慧工廠與智慧交通等領域來分享，期盼未來能吸引更多廠商與桃園場域合作，更加強化桃園5G生態鏈發展。活動現場嘉賓雲集，總計吸引百位產業人士參與，其中包含美超微、英業達、欣興電子、技嘉及華電聯網等國內外亮點廠商參加。

透過亞洲·矽谷計畫，中央與桃園市政府緊密合作，協助桃園發展智慧城市，例如：亞洲．矽谷創新研發中心先期規劃、促進桃園工業區智慧化、推動智慧城鄉示範應用等，並吸引國際大廠思科在台設立創新應用示範中心。109年經濟部與國內網通設備廠商，於桃園合作打造首座5G開放網路驗測平台；另於今(110)年8月國發會促成耀登集團、中華電信攜手，共同建構5G開放網路驗測環境，於桃園成立獲國際O-RAN聯盟認證的亞洲第一個耀睿OTIC and Security test Lab（Open Testing and Integration Centre）實驗室，提供業者進行互通性、可靠度與壓力測試，以及資安評估檢測，藉此連結國際標準，提升我國5G設備國產化能量。

台灣５Ｇ巨擘相見歡

為掌握5G帶來的智慧城鄉應用發展商機，國發會在今年已透過智慧城鄉徵案方式，鼓勵廠商結合5G開放網路，發展智慧展演、智慧交通、智慧製造等創新應用。

國發會龔明鑫主委表示，感謝桃園市政府對中央政策的支持，透過智慧健康、智慧展演等在地5G創新應用的推動，以及預計在桃園新建的亞洲．矽谷創新研發中心，鏈結桃園在資通訊（ICT）供應鏈以及國際門戶的優勢，以軟硬體堅強實力，促進國內業者與國際大廠合作，帶動5G生態鏈升級的無限可能性。未來國發會將持續與中央各部會、桃園市政府、產學研等各界合作，為臺灣產業生態系的壯大而努力，共同打造臺灣成為5G科技創新之島。

桃園市政府鄭文燦市長表示，桃園市具有產業優勢，各種產業聚落與供應鏈完整，是全臺工業產值最高的城市。桃園市有許多企業在5G產業鏈中扮演著重要角色，例如生產關鍵IC及零組件與PCB廠商，生產終端設備及傳輸與核網設備廠商。配合中央推動亞洲．矽谷計畫，桃市府也與國發會合作，在青埔地區推動「亞洲‧矽谷5G創新應用計畫」，建置亞洲．矽谷創新研發中心智慧運籌管理平台，希望將青埔地區打造成為「5G智慧城市應用示範區」以及「5G開放網路應用場域」，加速5G創新應用與商用普及，相信未來青埔將成為全國智慧發展的亮點。