國發會在桃園建臺灣5G生態鏈 亞洲唯一OTIC實驗室耀登集團扮關鍵

耀登科技董事長張玉斌與國發會主委龔明鑫對於亞洲矽谷在桃園與有榮焉
耀登科技董事長張玉斌與國發會主委龔明鑫對於亞洲矽谷在桃園與有榮焉

根據資策會調查，2021年臺灣通訊產業產值將達到新台幣3.3兆元，國際5G相關大廠已將臺灣晶片半導體、關鍵零組件、網通與終端設備業者視為重要合作夥伴。其中，桃園資通訊（ICT）產業聚落已形成全國最完整的5G產業生態鏈，耀登科技是整個5G產業鏈關鍵的最後一哩拼圖，提供射頻單元設計與系統安全性測試服務。另外還有穩懋半導體製造5G高頻應用所需的第三代半導體，和碩自主開發5G基站，美超微、廣達投入DU、CU設備開發，以及亞旭電腦、佳世達推動5G系統整合等，讓桃園構築完備的5G產業鏈，足可支撐多元智慧應用服務發展，並作為國內5G產業發展重鎮。

為展現亞洲．矽谷計畫在桃園推動成果，及促進國內廠商與國際大廠交流，國家發展委員會、桃園市政府及亞洲．矽谷計畫執行中心於今(110)年11月30日假桃園和逸飯店共同舉辦「臺灣5G生態鏈，產業實現在桃園」交流會，會中特別邀請國內外5G生態鏈重量級合作夥伴參與，除了耀登科技集團，還有思科、英特爾、中華電信、和碩、雲達、緯謙等，就智慧健康、智慧展演、智慧工廠與智慧交通等領域來分享，期盼未來能吸引更多廠商與桃園場域合作，更加強化桃園5G生態鏈發展。活動現場嘉賓雲集，總計吸引百位產業人士參與，其中包含美超微、英業達、欣興電子、技嘉及華電聯網等國內外亮點廠商參加。

透過亞洲·矽谷計畫，中央與桃園市政府緊密合作，協助桃園發展智慧城市，例如：亞洲．矽谷創新研發中心先期規劃、促進桃園工業區智慧化、推動智慧城鄉示範應用等，並吸引國際大廠思科在台設立創新應用示範中心。109年經濟部與國內網通設備廠商，於桃園合作打造首座5G開放網路驗測平台；另於今(110)年8月國發會促成耀登集團、中華電信攜手，共同建構5G開放網路驗測環境，於桃園成立獲國際O-RAN聯盟認證的亞洲第一個耀睿OTIC and Security test Lab（Open Testing and Integration Centre）實驗室，提供業者進行互通性、可靠度與壓力測試，以及資安評估檢測，藉此連結國際標準，提升我國5G設備國產化能量。

台灣５Ｇ巨擘相見歡

為掌握5G帶來的智慧城鄉應用發展商機，國發會在今年已透過智慧城鄉徵案方式，鼓勵廠商結合5G開放網路，發展智慧展演、智慧交通、智慧製造等創新應用。

國發會龔明鑫主委表示，感謝桃園市政府對中央政策的支持，透過智慧健康、智慧展演等在地5G創新應用的推動，以及預計在桃園新建的亞洲．矽谷創新研發中心，鏈結桃園在資通訊（ICT）供應鏈以及國際門戶的優勢，以軟硬體堅強實力，促進國內業者與國際大廠合作，帶動5G生態鏈升級的無限可能性。未來國發會將持續與中央各部會、桃園市政府、產學研等各界合作，為臺灣產業生態系的壯大而努力，共同打造臺灣成為5G科技創新之島。

桃園市政府鄭文燦市長表示，桃園市具有產業優勢，各種產業聚落與供應鏈完整，是全臺工業產值最高的城市。桃園市有許多企業在5G產業鏈中扮演著重要角色，例如生產關鍵IC及零組件與PCB廠商，生產終端設備及傳輸與核網設備廠商。配合中央推動亞洲．矽谷計畫，桃市府也與國發會合作，在青埔地區推動「亞洲‧矽谷5G創新應用計畫」，建置亞洲．矽谷創新研發中心智慧運籌管理平台，希望將青埔地區打造成為「5G智慧城市應用示範區」以及「5G開放網路應用場域」，加速5G創新應用與商用普及，相信未來青埔將成為全國智慧發展的亮點。

文 利漢民

工商時報