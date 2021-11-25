半島精品店 「聖誕樹傳說」－ 與靈巧馴鹿共度溫馨佳節

佳節臨近，與摯愛家人同享半島精品店的應節佳品，締造難忘回憶。今年半島精品店聖誕禮品系列以馴鹿為設計靈感，躍騰的馴鹿飛越夜空，向世界各地的孩子派送禮物與驚喜，佳節歡樂滿人間！在即將來臨的節日，半島集團「聖誕樹傳說」中的馴鹿將與賓客踏上奇妙旅程，了解聖誕節傳統風俗的起源。 半島精品店更推出精美聖誕日曆和您倒數節日步伐，與摯愛細嚐高級巧克力、餅乾及豐富美味食品，共度溫馨時刻。

聖誕老人身邊的馴鹿忠心勤奮，也是靈巧與歡欣的聖誕象徵，今年精品店的節日禮品系列從聖誕日曆到裝飾擺設都可見馴鹿躍騰的畫面，寓意節日喜悅滿載。特別呈獻多款新穎產品，包括印有馴鹿圖案的香脆糖漬薑餅乾、精緻馴鹿裝飾品，還有全新的雪橇形禮物籃，送禮自奉人人皆歡。

「聖誕樹傳說」限量版系列

一系列應節食品包括節日巧克力、義式巧克力麵包，餅乾等以「聖誕樹傳說」禮盒包裝並作限量供應，售價為 680 新台幣至5,000 新台幣。

聖誕日曆/ 精緻禮盒

閃爍聖誕日曆 1680 新台幣

巧克力

賞心巧克力（節日限定禮盒） — 4件 680 新台幣 賞心巧克力（節日限定禮盒） — 9件 1280 新台幣 賞心巧克力（節日限定禮盒） —24件 — 節日巧克力與節日巧克力片 2380 新台幣 賞心巧克力（節日限定禮盒） — 36件 — 節日巧克力、節日巧克力片與經典巧克力 3880 新台幣 節日巧克力片 －16 片 980 新台幣

節日美食

甜蜜歡愉禮盒（糖漬薑餅乾與夏威夷果仁巧克力餅乾） 1680 新台幣 甜蜜佳音禮盒（節日巧克力片與半島精選名茶茶包） 980 新台幣

時尚禮品

節日小熊 1680 新台幣

節日糕餅

義式巧克力麵包 1280 新台幣

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