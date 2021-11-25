智泰攜手官學推VisLab教育 培育新世代AI應用大師

為強化產學合作及彌平學用落差，智泰科技與台北市教育局、國立台灣科技大學合作再升級，合推「台灣科大北市七星學程」升級計畫，由智泰科技捐贈北市大安高工等7所技職高校350套總價值新臺幣1億4,000萬元之VisLab-AI模型訓練軟體，讓學校師生透過最新的AI演算技術及介面，運用GPU學習與產業同步之AI科技，落實台北市技術型高中AI教育，培育未來國家的AI應用人才。

昨(24)日產官學合作捐贈儀式，智泰科技董事長許志青、國立臺灣科技大學校長顏家鈺、臺北市市長柯文哲、臺北市教育局局長陳素慧副、大安高工校長楊益强、松山工農校長何杉友、內湖高工校長林振雄、木柵高工主任段富、南港高工主任陳麗淑、士林高商主任劉淑華、松山家商主任丁碧慧等共同參與。

VisLab是智泰科技團隊耗時數年自主開發的AI模型訓練套裝軟體，可應用於多項領域中；透過簡單且可視化的操作介面，可以讓不熟悉程式語言撰寫及AI資料庫的使用者，藉此熟悉AI技術的相關應用，進而將產業的經驗永續傳承，成為邁入AI紀元的重要基石。

台北市長柯文哲致詞指出：「為發展台北市前瞻技職特色，教育局近年積極鏈結產業及學界締結策略聯盟，已偕同台灣科大首創『臺灣科大北市七星學程』，開設7門人工智慧科技相關微課程，提供北市公私立技高學生自主選課多元學習。面對全球製造業數位化、智慧化的轉型，德國率先提出之工業4.0計畫，揭示第四次工業革命將以AI科技為自動化製造核心，而其中「智慧跨域應用科技」扮演著關鍵角色，期待透過智泰科技產官學合作，讓台北市學生掌握產業趨勢，培養跨域整合技術力。」

智泰科技許志青董事長致詞表示：「智泰科技推出VisLab-AI軟體教育版，希望協助學生能更容易了解AI人工智慧及減少程式語言學習的困難，對AI之訓練與應用有更好的實踐，並期盼此次教育回饋能累積更多豐碩的果實。」

台灣科大顏家鈺校長致詞指出：「臺科大今年3月與北市技職高校簽訂了『七星計畫』，偕同智泰科技合作推動VisLab- AI應用課程，未來將開授相關的AI跨域課程提供給不同類科的北市技高同學來選修，讓科大端的教學、研究、產學能量能挹注到技高端，共同來培養理論與實務並重的國際化技術人才。」

許志青董事長說，2022年將繼續舉辦「第二屆全國AI圖像辨識應用競賽」，總獎額達新臺幣100萬元，此次競賽除維持第一屆的辨識競賽外，更新增專案競賽組，讓大專院校與技術型高中的同學們可瞭解產業實際需求，發揮創意以解決產業問題。