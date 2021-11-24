劉培森建築師專心投入公共工程 為城市帶來嶄新風貌

以人為本、空間美學、永續環保為建築理念，劉培森建築師專注於公部門建案的設計競標，在台灣各地設計出許多優秀的地標建築，為城市帶來嶄新風貌。

2008年即獲頒内政部營建署第十届優秀建築師獎的劉培森，自小學後即負笈香港、日本、法國、美國，接觸不同文化的薰陶，亦將其所學展現在多元化的設計案中，歷年來獲獎無數。

劉培森所設計的獲獎建築項目，包括高雄世運會主場、林口長庚養生村、臺中新市政中心、苗栗客家文化園區、高雄世貿會展中心、臺中綠美圖、桃園流行音樂露天劇場等。僅2021年，就以高雄長庚醫院質子中心及臺中中央公園，獲得全球卓越建設獎兩項銀獎；另以高雄市立圖書館總館及共構文創會館、臺南亞太國際棒球訓練中心少棒主、副球場，均贏得國家卓越建設獎最佳規劃設計類的殊榮。

高雄市立圖書館總館。圖／業者提供

「公共工程案競標比承接私人委託案需要投注更多心力，往往面臨上百家競爭對手，在短短兩、三個月内就要完成設計圖、模型及動畫、進行簡報，最後還不一定能得標。」劉培森表示，他還要克服競圖過程的辛勞及落選後的心情調適，雖然相對挑戰性大，但好處是可以選擇喜愛的主題去發揮創意，每次皆須經過深入研究各面向的主客觀議題後，才能構想出最符合使用者需求的設計方案。

高雄世貿會議中心外觀。／業者提供

劉培森建築師事務所成立30年來，一直以大型公共工程爲主要執行項目，因而非常熟悉公部門行政作業模式，長期以來組織了150人的團隊，包括建築、景觀、室內、照明設計，並成立模型組、視覺藝術組、策展組等部門通力合作，並且從全球延攬最佳專業人才分工支援，因此在國際競圖時往往能夠以宏觀思維脫穎而出。

事務所20年前就開始追求環保、永續的綠建築概念，經常利用建築外殼做綠化陽臺、規劃屋頂空中花園為建築室內降溫。另外就是潔淨能源的採用，例如桃園龜山的中華郵政物流園區，當地風大雨多，陽光並不充裕，使用太陽能效果並不理想，劉培森建築師匠心獨具地提出於屋頂層架設風力發電，最終獲得評審團的青睞。

除了專業建築設計領域的多元主題發展，長久以來，劉培森也從事公益活動來回饋社會。事務所每年招募30名國内、外建築系所學生進行教育培訓；劉培森還在百忙之中親自擔任講師，專門為小學生舉辦「小小建築師體驗營」，激發兒童對生活美學的敏感度；事務所每月定期舉辦生活藝術講座，廣邀各界精英分享經驗，提供員工及同業跨域學習與交流平台。

對於國內建築設計創意產業的願景與期許，劉培森認爲台灣的人才資源已經相當成熟，建議公部門業主應該給予本土建築師更多圓夢的機會，打破「外來和尚會念經」的迷思。此外，他還擔任「台灣建築美學文化經濟協會」理事長，希望有效結合建築產業鏈並發揮影響力，能夠為開發業者以及廣大民眾服務，提升全民重視建築美學的意識，這將對改善台灣未來的城市風貌，意義深遠。