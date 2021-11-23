滴雞精手延麵禮盒 全新上市

松園食品、帝旨懿滴雞精雙品牌聯名，熱水滾麵煮2分鐘＋滴雞精，清爽美味又營養

訴求健康麵食的「松園食品」攜手「帝旨懿滴雞精」雙品牌聯名，全新推出「滴雞精手延麵禮盒」，只要熱水滾麵煮2分鐘，加入隔水加熱後的滴雞精，拌一拌，一碗清爽美味營養的滴雞精手延麵輕鬆上桌。

疫情改變民眾飲食習慣，除了經常在家煮食，也很注重食材要天然無添加。今年來松園食品與帝旨懿滴雞精皆拜疫情之賜，銷售紅不讓，雙品牌都堅持原食純粹，相同理念一拍即合，推出「滴雞精手延麵禮盒」，讓粉絲躍躍欲試，享受舌尖的美味並兼顧健康。

松園榮獲2021食品界米其林之稱的比利時Monde Selection國際風味暨品質評鑑獎章，此次創新以1.5mm麵條寬度，古法慢工研製的手延細烏龍麵，讓人一入口就能品嘗到流水般的細緻，與清爽滑口的手延細烏龍麵，加入慢火滴萃而成的帝旨懿滴雞精，含有豐富的膠原蛋白、胺基酸、蛋白質等營養，每一口嘗得到膠滑口感和滑順麵條的極品美味。

「滴雞精手延麵禮盒」禮盒內含松園極品手延素麵5包＋5包帝旨懿滴雞精，喜氣紅色的設計包裝，適合現代人輕鬆下廚、孕婦、老年人補充營養，以及年節送禮，全新上市每盒價格1,680元。

松園食品在健康麵食的創意無限，消費者可依照季節、心情、口味喜好選購，包括：宇治抹茶麵禮盒、麻辣素麵－辛禮盒、櫻禮盒（招牌清風醬）、柚禮盒（柚香醬）等，官網洽購：www.matsuzono.com.tw。