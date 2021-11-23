工業局舉辦2021新味食潮頒獎典禮 讓獲獎食品行銷海內外

說出臺灣食品新價值創造的故事，讓世界及國人看見更不一樣的臺灣價值！經濟部工業局22日舉辦「2021新味食潮FUN FOOD TAIWAN 頒獎典禮」，邀請獲獎廠商現身說出自己產品的價值故事，同時透過線上直播的方式，讓國內產業廠商及海外各角落的消費者，看見臺灣食品在潔淨高值、設計體驗及便利永續三大特色價值提升的故事及產品吸引力。

工業局長呂正華致詞時指出，臺灣食品好吃， 選擇多， 豐富又有趣，全球知名。工業局及食品所未來將協力廠商在國內及國外巿場努力，讓國人及世界看到臺灣食品新一代不一樣的價值和能見度。

為使臺灣食品能扣合國際食品趨勢方向，引領臺灣食品產業共同提升，工業局去年開始委請食品工業發展研究所投入「新味食潮FUN FOOD TAIWAN」的評選及產業提升等推動，希望食品產業在臺灣製造扎根基本價值外，更要注入關鍵的價值能量。

「潔淨高值」、「設計體驗」及「便利永續」三大價值是今年產品評選的關鍵；去年示範評選以烘焙食品及釀造食品為主，今年為放大臺灣食品對新飲食生活提案及幸福感滿足等故事呈現，參選產品資格範圍擴大至一日三餐日常生活的各式常溫包裝食品，讓臺灣食品廠商共同加入評選，加入新生活有感新價值提案，強化及打造全球對臺灣食品優質、愉悅、美味的新風潮與新印象。

今年評選的評選共有131項產品報名。參選產品經過初選、複選及決選三階段的評選，透過食品、設計、包裝及綠色等跨領域專家的評選，有55項產品入選，獲「新味食潮獎」，最終有10項產品脫穎而出，包括久久津乳酪本舖的原味蘋果米餅、富味鄉的薑麻油、七三茶堂的原葉研磨系列茶包-麴米茶、丸文調理食品的魚寶醬(原味)、禾園生物科技的旺伯-蒸紅豆粉、魚之達人的鮮作純魚麵禮盒、勁揚生物科技的台東紅雙享組、悅旺食品的米花說(經典原味) 、樸實公司的客家香桔糕及日裏文創的島嶼果乾水等，獲得新味食潮金質獎、銀質獎及特別獎的最高榮譽。

久久津乳酪本舖獲頒新味食潮金質獎，執行長黃威達（右） 接受工業局長呂正華（左）頒發獎座。圖／業者提供

呂正華局長在頒獎典禮中表示，明年工業局除繼續推動2022新味食潮評選活動外，將透過工業局相關計畫投入三價值提升的產品輔導，協力新味食潮Fun Food Taiwan行銷，將獲獎的產品及特色故事行銷國內外，讓臺灣食品在未來更為發光發亮，讓國人及世界看見更不一樣的臺灣食品價值。