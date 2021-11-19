BSI永續年度盛會聚焦淨零減碳與ESG國際標準趨勢

11月16日BSI 英國標準協會再度與 GCSF 全球企業永續論壇攜手合作「2021 BSI 國際永續標準管理年會暨表揚典禮」，今年首度以線上方式舉行，更以「策全球淨零目標，劃時代減碳賽局」點名當今世界關注焦點，吸引超過1,200多位關心減碳與ESG議題的產、官、學、研來賓報名與會。

今年BSI規劃一系列豐富的永續議題與國際永續標準趨勢，講師有BSI永續副協理鄭仲凱談「權衡淨零碳與碳稅課徵的去碳化成本」，以歐盟與國際間各國、大型企業碳交易體系與碳費收取做全觀分析：「當碳費收取每噸到75美金，世界溫升可控制在1.8度C內」碳價影響產業成本與投資甚鉅，為未來企業決策關鍵。中華經濟研究院溫麗琪主任談「以永續分類法健全產業發展與環境永續政策」，由COP26 氣候峰會各國在氣候行動上投入金額來到新高，綠色金融已是協助主流經濟轉型手段，並介紹歐盟與台灣的永續分類法：「透過量化與質化資訊揭露的義務，導引資金進入到永續經濟活動」。BSI產品經理湯黎明首度發表「ISO 14097氣候變遷投融資活動之評估報告與PAS 7341永續投資管理」，解說ESG投資決策相關國際標準，而今年5月才公布的ISO 14097由BSI台灣發出第一張驗證通過證書，使金融家承諾支持氣候行動具體化。議程還邀請到天下雜誌調查中心總監熊毅晰，分享台灣第一份企業氣候行動調查報告，分析台灣兩千大企業如何因應氣候變遷：超過八成回收問卷企業都願意做為承諾目標，但其中超過七成中小型企業還未進入盤查與揭露，而原物料成本增加與環境法令趨嚴也是產業關注的焦點：「淨零碳不是企業自己努力做好即可，需要供應鏈一同加入」產業也需要政府與學校在政策和人才培養上做支持準備。一連串議程回應國人對氣候變遷嚴峻壓力，與國際積極部署2050 淨零造成的產業衝擊，為各界導引出影響未來的減碳對策，在全球淨零排碳賽局中，得以穩定朝永續繁盛演進。

最後進行永續 ESG座談，邀請到來自不同產業的與談人一同分享企業如何落實ESG。信義房屋陳丹妮執行經理表示：「目前營運會遇到許多前所未有的風險，利用風險管理標準系統導入內部，達到ESG治理是必要的」；台灣水泥（股）公司資深經理陳怡中，利用跨部門的ESG小組：「對外面對各種國際要求，對內透過各種國際標準，使ESG成為企業的黃金比例」；彰化銀行陳斌副總經理分享身為115年老企業，透過國際標準永續金融轉型，尤其導入水資源管理系統，在中南部缺水時期特別有感；中國人壽趙珮君協理說明，公司持有保戶交付的兩兆資金，如何負責任的投資，對氣候行動支持，在ESG考量慎選永續投資組合，以符合2045年達到淨零碳的集團目標。中華電信林榮賜執行副總經理透過8001循環經濟與TCFD氣候相關財務揭露，自行開發與外報投資，訂下2030完全使用再生能源中期目標，朝2050淨零碳目標穩定前進。BSI東北亞蒲樹盛總經理認為，見各家企業利用國際標準支持氣候行動與淨零碳目標，具體提出ESG成果，呼應倫敦宣言內涵，皆是具備韌性，得以永續的企業。