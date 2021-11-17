「夢遊森之光」邀您一起來跨年

2022跨年露營想去哪？2021即將結束，工作忙碌還沒有想到要去哪裡跨年嗎？除了到臺北101看煙火秀、到各市府舉辦的跨年場就沒新的地方，與心愛的人沈浸在幸福感嗎？難道沒有其他選擇了嗎？「森渼原」為你規劃了全台最新最夯跨年選擇～跨年露營音樂會「夢遊森之光 Come Alive」，不僅可以一次看到2021最後一抹夕陽及2022年第一道曙光，還能在擁有15公頃的大草原及環360度視野遼闊的高地上欣賞獨樹一格的跨年音樂會。

台中外埔跨年露營音樂會「夢遊森之光 Come Alive」。圖╱業者提供

「森渼原」規劃的台中外埔跨年露營音樂會「夢遊森之光 Come Alive」！於跨年期間重金邀約特別表演嘉賓「原子邦妮」～三度入圍金曲獎跨年倒數壓軸療癒系電子樂團、「守夜人Night Keepers」～入圍第32屆金曲獎 最佳演唱組合百萬點閱率助眠系謎幻樂團、「SoulFa靈魂沙發」～第13屆新加坡Freshmusic Award 最佳新樂團 新世代英式搖滾團體、「Zoe與她的樂手朋友們」，跳脫空姐身份踏入音樂領域世代新斜槓氣質代表擁有30萬粉絲。

夢遊森之光擁有高質享受、舒適寬敞的野趣露營環境。圖╱業者提供

來到「Alive Glamping Base 森渼原」，站在至高點可眺望大甲後山壯闊無際的美景～東望火炎山、西望大安海水浴場、南望清泉崗機場、北望鐵砧山，多樣地形風景，隨著晝夜交替，遠眺海景、瞭望星空，漫步於原區內的森渼階梯、相思步道，近千株的相思樹，像座佇立於城市中的世外林原。

到「Alive Glamping Base 森渼原」 體驗最自在的跨年，愜意的高質享受、舒適寬敞的野趣露營環境，在將要迎接2022年的開始，呼吸第一口新鮮空氣，一起迎接嶄新的第一道曙光，讓生活再次閃耀起來！快訂起來:https://www.agb.com.tw/ 訂位專線04-2680-5581，服務信箱service@agb.com.tw ，地址在台中市外埔區二崁路700號。