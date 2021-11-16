尤努斯基金會承辦「翻滾吧INGO─2021聯合成果展」 圓滿落幕

台中市政府社會局國際非政府組織中心主辦、台灣尤努斯基金會承辦「翻滾吧INGO─2021聯合成果展」於13日假光復新村盛大開幕，由復興國小擔任開場表演」，期望藉由學童的青春活潑為後續推廣INGO時能更添活力。

台灣尤努斯基金會執行長王絹閔感謝台中市社會局局長彭懷真給予承辦機會，該活動是自2018年起，NGO進駐光復新村後首次舉辦聯合成果展，民眾能透過觀展認識各進駐單位，並透過互動體驗區及闖關活動深入瞭解各NGO中心理念。今日INGO進駐單位將持續滾動創意和堅持，在全球播下希望種子，讓世界不只看見台灣，更聚焦台中霧峰的INGO量能。

台中市社會局局長彭懷真 (右一)出席INGO─2021聯合成果展開幕式。圖／尤努斯基金會提供

台灣尤努斯基金會董事長蔡慧玲指出，歡迎關注國際社會議題民眾能前往台中霧峰區光復新村觀展，也可順道參訪台灣尤努斯故事館，且能與進駐單位交流互動下，充份體認NGO理念並同步接軌國際、放眼世界。

台灣積極參與國際交流及合作，更跨及民主人權、人道關懷、醫療衛生、性別平權、環境變遷、藝術文化、青年交流、以及科技創新等多項領域，足跡遍布世界各角落。

尤努斯基金會經理趙泰銘 (左一)與台中尤努斯故事館夥伴，希望藉由該聯合成果展，致力推廣尤努斯博士的三零任務。圖／尤努斯基金會提供

台中市政府於921地震後即致力發展光復新村，並由台中市社會局訂定「國際非政府組織中心使用空間進駐計畫」，以扶植國內外NGO於 INGO 中心駐點為主要服務。自2018年起已陸續有「台中市政府消防局搜救犬隊」、「德國聯邦救難犬協會 BRH」、「德國國際搜救隊 ISAR」、「亞洲大學國際 NGO 研究中心」、「社團法人臺灣畫話協會」、「財團法人台灣尤努斯基金會」、「國際外科學會亞太總會」及「台中市羅莎莉亞國際同濟會」等單位進駐，並舉辦多場國際論壇、國際身心障礙藝術療育展、國際搜救訓練交流等，成效卓著。