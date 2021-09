中鼎集團榮頒2021亞洲最佳企業雇主獎

由亞洲權威人才雜誌《HR Asia》主辦的「2021年亞洲最佳企業雇主獎(台灣)」(Best Companies to Work for in Asia 2021-Taiwan Edition)成績揭曉,CTCI中鼎集團秉持「最值得信賴」的品牌精神,在人才培育、員工體驗與留才、員工關懷等各層面的具體作為表現亮眼,榮獲2021亞洲最佳企業雇主獎。

亞洲最佳企業雇主獎是亞洲區最具代表性的人力資源獎項之一,評選方式除了實際查核,並邀請受評企業員工參與(Total Engagement Assessment Model,TEAM)問卷調查,從組織文化核心(Core)、員工身心體驗(Self)、團隊合作溝通(Group)三大項目進行評估,將員工對企業的反饋量化並與市場相比,最終評選出最優秀的企業雇主。

本屆共有292家企業參與評選,主辦單位9月6日以線上方式舉行頒獎典禮,中鼎集團人資長林綉敏代表領獎。林綉敏表示,人才是中鼎最珍貴的資產,為打造最值得信賴的雇主品牌,公司不僅致力營造健康、友善、舒適的工作環境,更成立「中鼎大學」線上教育平台,為同仁提供全職涯所需的學習計畫。因應全球COVID-19疫情,集團成立防疫中心、全面檢視醫療保險、艱困津貼、SOS醫療服務、防疫物資供應、實行居家上班與提供企業快篩等完善防疫措施,優異的表現使中鼎在團隊合作溝通(Group)評分項目分數尤其突出,得到評選委員的肯定。

CTCI中鼎集團(TWSE: 9933, TPEx: 5209, TPEx: 6803)1979年成立,發展至今已是國際級統包工程公司,承攬多元化重大工程,提供全方位的工程服務、產品和解決方案。業務範圍包括煉油石化、電力、環境、交通、一般工業等工程領域,致力提供全球最值得信賴的工程設計、採購、製造、建造施工、試車操作及專案管理等服務項目。於全球逾10個國家成立約40個據點,集團員工總數約7,000人,並入選道瓊永續指數(The Dow Jones Sustainability Indices, DJSI)。

展望未來,中鼎承諾將持續打造最值得信賴的優質雇主品牌,朝向幸福企業的目標繼續邁進。更多中鼎集團訊息可上網查詢( http://www.ctci.com)