疫後服務型機器人線上媒合交流會

在疫情的衝擊下，餐飲服務業者如何順應趨勢，找到產業轉型的全新風貌呢?工業局聯合服務型機器人聯盟，於3日以「餐飲機器人」為主題，企圖打開與會者對廚房工作型態的嶄新視野。交流會特別邀請到達明機器人、台灣智能機器人、勵德自動化、迅智自動化、鴻匠科技5家機器人業者分享應用實際案例，並於會中與餐旅業者進行一對一媒合交流。

THTA台灣飯店科技工程管理協會李向華理事長指出，在疫情不穩定的狀態下，也期許相關旅宿、餐飲的服務業者能熬過困境，並到持續營運的解決之道，並非常樂見交流會的辦理，表示會全力支持活動。

交流會首先邀請到達明機器人，曾國勛總監以食品產業應用的主題介紹多樣化的產品應用、流暢的作業流程，並分享機器人烹飪麵條、章魚燒以及洗碗等實際案例；台灣智能機器人黃國聰董事長講題珍奶手搖機器人全自動化茶飲調製系統流程、產品規格等可落實於飯店與餐廳等場域；勵德自動化施正德總經理以智慧機器人自動咖啡販賣機為主軸，介紹產品特色、產品專利、獎項、認證，以及研發的過程；迅智自動化林其禹創辦人以餐飲自動化產品主題深入介紹全自動煮麵機、全自動炒菜機、智慧半自動炒菜機、全自動立式茶飲機、桌上型單杯自動茶飲機等豐富的產品內容，以及實際操作應案例；鴻匠科技溫璥瑋 副理介紹其AI智慧軌道送餐機器人的創新技術，內建智慧導航系統，可同時多車出發送餐、多個工作站皆可連結等，並分享未來趨勢及優勢的見解。

會後五家企業與與會業者共有9組媒合洽談，模式雖採線上辦理，但仍感受到雙方交流熱絡；服務型機器人聯盟致力於鏈結需求端及供給端，期待能拉近彼此的距離，使服務型機器人產業更加蓬勃發展，並在各項不同領域的營運上有更好的解決方案。