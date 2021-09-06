PIMCO創新股票投資 讓ETF再升級

美國股票增益基金，為投資人提供靈活方案

時值2021下半年，各國的經濟復甦之路，除了持續維持財政刺激措施與寬鬆貨幣政策，也面臨了物價指數大幅上漲導致通膨不斷升溫。市場普遍認為，通膨現象只是暫時性的因素所致，且在疫苗加速廣泛地施打下，各國經濟復甦不一的情況有望改善。從近期美股與台股的表現來看，有鑑於今年企業獲利動能強勁，可望為風險性資產帶來支撐，使投資人紛紛經由股票部位參與疫情復甦行情。然而，除了聚焦股票投資，其實還有更聰明的策略，能追求多元的報酬。

PIMCO（品浩）觀察到，長期而言，許多主動式股票經理人的表現都不如被動式經理人，因為被動式股票管理較不易受到景氣循環下個別產業類股輪動的影響。

PIMCO獨創的StockPLUS美國股票增益策略，將被動式股票管理與主動式債券管理的優勢合而為一，為投資人提供靈活的投資方案。PIMCO美國股票增益基金善用參與股票衍生性商品所釋放的投資資本，將小部分資金投入股票部位，複製美國S&P 500，跟隨整體大盤走勢。並將另大部分資金，投入參與高評等的債券投資組合，以爭取在固定收益投資中創造額外的收益率。

其中，債券部位的平均信評更達到投資等級（AA+）。身為主動式固定收益投資專家，PIMCO以主動選債的方式，為投資人管理風險，透過高品質、與股票無相關性的主動式債券投資策略，在股市承壓時，可望為投資人額外創造優於大盤的表現。

舉例來說，當大部分時間股票急速遭到拋售時，此檔基金的美國債券存續期相關部位即發揮了避險對沖效益，因為該資產類別與股市長久以來呈現負相關性，得以幫助投資人降低股市震盪時期的衝擊。

PIMCO StockPLUS美國股票增益策略團隊擁有超過35年的歷練，曾因應無數次的市場環境變化，包括全球金融危機、削減恐慌以及新冠疫情所引發的重大熊市。而PIMCO在台灣引入的PIMCO美國股票增益基金於1998年成立，也已有超過20年的歷史。

近期 PIMCO 在增持企業信用債及調節存續期曝險之後，未來將加碼特定成熟市場的戰術性投資機會。