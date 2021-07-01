蔡其昌、王至亮號召 捐1.1萬片N95口罩給童醫院

新冠疫情嚴峻，全國進入三級警戒尚未解封，而變種Delta病毒來勢洶洶，如何防堵疫情擴散成為一大難題。而第一線醫護人員的防疫工作除需穿戴完整隔離裝備外，N95口罩也是迫切需要的醫療物資。

因此，立法院 蔡其昌副院長了解醫院需求後，號召大台中不動產開發公會、崇銘紡織等中部各大企業，捐贈市價近百萬的新款N95口罩共1.1萬片，給台中梧棲童綜合醫院的一線醫護人員使用。捐贈儀式昨（29）日於童綜合醫院舉辦，立法院副院長蔡其昌、大台中不動產開發公會理事長王至亮、常務監事童瑞霖、理事林士哲、童綜合醫院童敏哲院長、醫療副院長吳肇鑫、崇銘紡織董事長陳俊嘉等人皆到場致意。

蔡其昌副院長表示，第一線醫護人員真的非常辛苦，疫情最前線不分日夜堅守崗位。感謝企業界人士，在這麼短的時間內募得這些物資，也呼籲大家一起挺醫護，並配合三級管制及政府各項措施，努力對抗此疫情，相信大家可以盡快恢復常軌。

大台中公會王至亮理事長表示，公會先前已捐贈4座「正壓檢疫亭」給臺中市政府，提供醫療院所防疫使用。今日我們代表台中的建築界與企業界聯合捐贈醫療防護上最重要的N95口罩，就是以實際的行動來挺我們最辛勞的醫護人員，照顧他們的工作健康，並希望有更多的善心人士來當我們醫護同仁的後盾，一起走過疫情，迎向美好曙光。

大台中不動產開發公會王至亮理事長(左)表示，今日我們代表台中的建築界與企業界聯合捐贈醫療防護上最重要的N95口罩，就是以實際的行動來挺我們最辛勞的醫護人員。

童綜合醫院童敏哲院長表示，醫院先前配合政府政策，加開新冠肺炎疫苗接種門診，不惜成本的將N95口罩取代了外科口罩，雖然所費不貲，卻是有效保護醫護與病人雙方最重要的利器。感謝蔡副院長、王理事長、陳董事長及各界企業愛心人士的捐贈，讓我們醫護同仁倍感窩心。

崇銘紡織董事長陳俊嘉表示，新款的N95口罩，改良過往N95口罩的缺點，造型輕巧配戴較為方便舒適，且防護力不打折，配戴後呼吸更為通風順暢，充足的N95口罩就像前線的戰士要有足夠的防彈衣和鋼盔一樣安全。

崇銘紡織董事長陳俊嘉表示，新款的N95口罩有更好的防護力，19個企業單位共捐贈11箱，每箱100片，共1萬1千片的N95口罩，這數據代表著:企業團結第一，全力支援醫護第一。

此次聯合捐贈的單位如下：

立法院蔡其昌 副院長

大台中不動產開發商業同業公會:王至亮 理事長

崇銘紡織有企業有限公司: 陳俊嘉 董事長

深波投資股份有限公司: 楊正 董事長

展頌股份有限公司 黃呈玉 董事長

童綜合醫療社團法人: 執行董事 童瑞文

夏利室內裝修設計有限公司: 許盛鑫 總監

高偉精密科技股份有限公司: 蔡進錩 董事長

順慶投資有限公司: 蔡順銘 董事長

界洋有限公司: 林宏諭 董事長

帝傑有限公司: 陳冠宏 總經理

榮富工業股份有限公司: 林奕杰 董事長

翰隆針織實業有限公司: 江宗淡 董事長

中港雲頂開發股份有限公司 黃瑞堂 董事長

新康運動用品股份有限公司 黃昭欽 董事長

旭豐佳有限公司 江天福 董事長

豪霖工業股份有限公司 柯秉庠 董事長

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