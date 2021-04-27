豐田加速發展電動自駕車技術

叫車服務業者Lyft宣布以5.5億美元將自駕部門出售予豐田汽車旗下事業，表示透過此交易，Lyft可以比預期提前實現盈餘。無獨有偶，豐田另一家子公司日野（Hino Motors）也與以色列電動車新創公司合作開發電動卡車、巴士等，反映身為日本車廠龍頭的豐田正積極擴增自駕技術版圖。

Lyft 26日（周一）表示，根據交易內容，豐田自駕技術子公司Woven Planet Holdings將支付2億美元前期費用，剩餘的3.5億美元於未來五年以現金支付。

受此消息激勵，Lyft周二開盤跳空大漲近3％。

繼對手優步（Uber）去年底決定出售自駕部門，Lyft也決定跟進，放棄打造自駕車。新冠病毒疫情令Lyft核心叫車事業大受影響，迫使該公司整頓事業，縮減燒錢部門。

Lyft表示，此出售案有助於節省1億美元的營運支出，加速達到獲利，預期今年第三季即可展現稅息折舊及攤銷前利潤。先前該公司預期到第四季才能抵達此里程碑。

優步與Lyft近年皆砸大錢擴展共乘以外的領域，隨著業者累積數十億美元虧損後，此波熱潮也逐漸消退。疫情爆發更是壓倒駱駝的最後一根稻草，使業者出脫耗費鉅額研究成本的事業。

優步去年12月將自動駕駛技術研發部門出售予自駕車新創公司Aurora，沒多久後，Aurora在今年2月宣布與豐田和零件供應商電裝（Denso）合作，開發共乘網路的自駕車。

幾乎全球汽車大廠皆已投入電動車平台的研發，包括通用、福特、福斯，豐田亦不例外。豐田旗下的日野則與以色列REE Automotive合作，後者在電動車的設計採取與眾不同的創新模式，將許多元件內建至車輪，可讓車輛底盤平坦，車內增加更多空間。Hino與REE預計明年發布首款原型。