疫情延燒 奧丁丁攜名廚分享在家孝親料理食譜

近期全球新冠疫情又延燒，作為子女的為聊表孝心會在餐廳慶祝，為減少風險，今年有些人可能想在家慶祝，但又不想把自己搞得太累，以推廣台灣小農聞名的電商平台－奧丁丁市集嚴選出即食料理，供消費者在家也能吃到大廚的私房菜，如：《珍好食》宮廷御膳美人羹、《奕利的店》鮑魚雞湯、《十八養場》泰式綠咖哩、《郭老師養生料理》蜜汁去骨嫩雞腿，奧丁丁自即日起至5/9推出母親節專屬優惠，全站單筆消費滿三千，再享3%回饋金回饋無上限，豐富選品滿足民眾聚餐、送禮多元需求。

奧丁丁市集與創意主廚吳志杰攜手合作，分享母親節孝親料理食譜。圖／奧丁丁提供

奧丁丁市集長年與台灣各地優質品牌合作，秉持對食安的高度要求，此次與多家未添加人工化學色素、味精調料之本土廠商合作，推出全年齡皆適合享用的嚴選料理包，民眾只需稍加簡單加熱即可美味上桌，提供生活忙碌的民眾輕鬆籌備母親節大餐，奧丁丁市集行銷經理陳林楷峪表示：「本次母親節專區嚴選數十種簡易上手的美味料理包，從前菜、主食到餐後甜點一應俱全，同時我們邀請《飯菜舖子》創意主廚吳志杰一同合作，分享獨家創意食譜，希望讓民眾能快速上手，在家親手料理，端出孝親菜餚讓長輩感受滿滿的心意。」

迎接即將到來的母親節，創意主廚吳志杰特別推薦「紹興栗子雞」與「醬香雞腿排」兩道孝親料理，大方分享食譜細節。吳志杰表示現代人重養生，而養生關鍵在於選擇來源可信任的當季食材，烹調過程以不添加人工化學物的形式料理，不僅更適合身體吸收，也適合家中長輩食用，營養低負擔，「養生並不難，從好食材與烹調方式著手，就是健康的第一步，也能讓全家人吃得安心健康。」