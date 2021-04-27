國際租稅盃個案分析競賽 兩岸學子同台較勁

資誠培育未來稅務人才 今年10隊進入決賽

面對國家貿易保護主義的興起及全球反避稅環境，企業必須轉型或調整布局策略，以迎接這些變化所帶來的各種衝擊。而其中，企業更必須面對各國文化、地點選擇的取向、跨境員工管理、資金、整體稅負及交易模式調整等不同層次的國際租稅議題，因此國際租稅人才的需求也越來越大。

有鑑於此，在財政部指導下，資誠教育基金會與臺北大學於2021年4月24日共同舉辦「2021資誠國際租稅盃個案分析競賽」決賽，本活動已邁入第七屆，本次決賽隊伍包含7隊臺灣隊伍及3隊中國大陸隊伍同台較勁與交流。

培育國際租稅人才 促進兩岸租稅教育交流

2021資誠國際租稅盃個案分析競賽過程包括三個小時的「案例分析討論與答題簡報準備」，另進行10分鐘的簡報及接受8分鐘的評審團詢問。在激烈競爭下，臺灣參賽隊伍由政治大學、臺北大學、東吳大學與臺北商業大學七隊進入決賽。至於中國大陸隊伍，經過初賽洗禮後，最終進入決賽的三隊包含上海財經大學、湖南大學以及華東政法大學。

今年評審團來自產官學各界的國際租稅專家，包括財政部國際財政司司長李雅晶、財政部賦稅署副組長林燕瑜、臺灣大學會計系教授林世銘、中國文化大學會計系教授徐偉初、寶成國際集團策略長暨投資長余煥章、儒鴻企業股份有限公司財務長羅仁傑、資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師廖烈龍與全球稅務服務會計師曾博昇。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，企業轉型通常第一個議題就是數位化升級，在管理跨國企業時，如何有效地透過數位化做好稅務治理將是十分重要的課題。本次活動也讓同學們有機會透過實際操作數位軟體，來模擬答題，做好未來準備。

該賽事已邁入第七屆，受到兩岸學子高度重視。主辦單位邀請許多臺灣重量級產官學的專家擔任評審，透過講評的方式分享給同學最佳的實務經驗。希望透過此次競賽，達到教育與傳承的目的，吸引更多的優秀人才投入未來兩岸企業稅務管理。

國際租稅環境變化迅速 企業須綜合考量各種可能方案

資誠聯合會計師事務所全球稅務服務會計師曾博昇表示，在國家貿易保護主義風氣盛行的背景下，本次命題希望能讓同學們了解供應鏈重新布局的過程中，跨國企業如何思考國際租稅議題。而共同負責本次考題的資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅表示，交易模式調整會導致跨國子公司利潤及稅務的變化，但有時稅法上的解答只是第一層次，考慮其他商務層面的影響，運用邏輯的推理去支持這個解答是第二層次，更高的層次則是如何跳脫框架，思考其他可能的解決方案。透過這樣的鍛鍊，在職場上才能有更洗鍊的邏輯表達。

建構兩岸財稅實務平台 培育稅務菁英人才

2021資誠租稅盃評審團共同合影。圖／資誠提供

談到本次比賽的初衷，臺北大學副校長陳達新表示，資誠教育基金會與臺北大學共同舉辦國際租稅盃個案分析競賽已經進入第七年，這對學校的財稅教育產生正面的影響，也推動學生積極投入實際案例的學習熱潮。

評審團主席中國文化大學會計系教授徐偉初也指出，此次租稅盃個案競賽的題目與實務狀況相當貼近，相信能讓學生更理解實務上可能遇到的狀況，此次競賽舉辦的非常成功也很有意義，相信學生也收穫很多。

財政部賦稅署副組長林燕瑜鼓勵同學平常應培養研閱資料的習慣，除了既有課本知識外，應多吸收產業相關知識與文獻，以了解產業動態；並盡可能閱讀國際間財務與法令等資訊，以培養國際間發展的敏銳度。若能培養此習慣對同學未來發展將是非常珍貴的資產。

儒鴻企業股份有限公司財務長羅仁傑與寶成國際集團策略長暨投資長余煥章均提醒同學，稅務上的籌畫安排對集團企業決策而言固然為考量一環。然實務上，知道客戶要甚麼、如何滿足客戶需要、與客戶保持密切關係，讓企業能有源源不絕的訂單往往才是企業最為在意的重點。同學在思考框架上，除既有資料範疇外，若能從客戶角度為出發點，並隨著經濟環境變化而調整策略方案，相信將會有不一樣的結果。兩位並鼓勵同學，在既有知識基礎上不斷精進、做好準備。未來出社會後，將會面臨許多的問題與挑戰，若同學在稅務上能打好基礎，相信未來發展一定不可限量。

臺北大學財政系教授兼系主任翁仁甫則表示，學校開辦的租稅案例分析課程，受到財稅專業同學的熱情支持，將案例分析活動延伸到課堂之中，讓財稅教學更生動，學生也收穫更多。感謝財政部對於本活動的指導及評審團寶貴的回饋意見，希望各位同學在本次比賽中有所啟發。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務營運長許祺昌勉勵所有參賽同學，國際租稅風險分析與管理近年來已成為集團管理的重要議題，也是租稅顧問諮詢的重要內容。未來的企業稅務顧問，必須要深入了解當今商業模式與國際經貿發展趨勢、產業情況、企業營運架構及策略，配合財稅的專業，輔助科技的使用，協助企業建立具備營運實質及具有合理商業目的的稅務架構。

2021資誠國際租稅盃個案分析競賽獲獎隊伍如下，年度最佳團隊獎：上海財經大學公共經濟與管理學院「Ready Player One」、最佳臺灣團隊獎：政治大學會計系「TAXi」、最佳中國大陸團隊獎：華東政法大學經濟法學院「稅稅平安」、評審團特別獎：政治大學財政系「Plus Ultra」。優選隊伍(依出場順序排列)：湖南大學經濟與貿易學院「聚星隊」、政治大學財政系「瞌稅蟲」、臺北大學財政系「老魔女FASORA」、東吳大學法律系「稅意擋不住」、臺北商業大學會計資訊系「稅寒知松柏」；臺北商業大學會計資訊系「爆稅服務隊」。