英國台灣食品博覽會成功讓英國主要超市與通路業者深入認識台灣特色食品品牌

有句俗諺「Regret nothing in matters of love and food. 唯美食與愛不可辜負」疫情影響過去一年,許多人開始學著做菜,遊子藉快遞家鄉食品撫慰心靈。即便在任何時候,我們都可因美食而感到緊緊相連。

疫情加速產業轉型,食品及餐飲業首當其衝。因應後疫情時代,由國際採購平台Delishops聯手Leecious UK舉辦「英國台灣食品博覽會」,號召台灣20家特色各異且具潛力的品牌參展,如豆油伯醬油、迷客夏冰淇淋湯圓、啓祺嘉木耳飲、DoGa辣椒酥、漢典牛肉麵、百鮮湯底、梅山茶油、PL52果醬、品元實業甜甜圈、J WAY珍奶、錦鵬實業茶、安亞生技珍珠、芝麻先生拿鐵、金拌麵、黑糖道、好燒味叉燒醬、三風製麵、源天然黑纖米、玩艸植造吸管等90多項產品。

Leecious UK 創辦人 Evelyn 在2020年主理「Kung-Fu Mama」,成功帶領品牌在英國市場開拓先河,成為第一個在英國大型通路Sainsbury上架的台灣品牌。Kung-Fu Mama 品牌前身是台灣知名乾拌麵創始品牌「雙人徐」,旗下曾同時擁有四家餐酒館,推廣台灣乾拌麵搭配紅白酒的飲食文化,並於線上販售炸醬麵冷凍調理包,在台灣、香港等地皆受熱烈迴響,此後Evelyn意識到邁向國際的時機已然到來,毅然結束台灣店面轉向常溫產品和經銷,而後前往英國、荷蘭成立貿易及行銷公司。

Kung-Fu Mama產品曾獲多項大獎,如比利時 iTQi Superioe Taste Awards、Monde Selection和英國Great Taste Awards。Evelyn發現不僅需提高品牌信譽,也需讓更多買家看見產品。因此Leecious UK同時也在為其他台灣品牌提供強大的平台,Delishops創辦人Charlie Turnbull幫助她將這個想法付諸實現。Delishops 是一個創新在線採購平台,旨在將特色食品及飲料生產商,和超市百貨、熟食店、選物店等多元買者連結起來,邀請包括Sainsbury’s, Ocado, Tesco, Selfridges, Waitrose & Partners, Whole Foods Market 等當地主流超市與Independent Shops來線上參訪認識台灣食品品牌。

英國台灣食品博覽會春季展展前台灣品牌商線上說明會(圖左) 及Delishops UK創辦人Charlie(圖右)。圖/Leecious UK提供

而後,「英國台灣食品博覽會」即因應而生,使得來自台灣的潮流食品和特色食品飲料製造商能夠以合理成本在高檔食品零售和酒店業中展示自己的商品,從而達到最好的效果。

「英國台灣食品博覽會」春季展已於2021年3月成功舉行,此一線上展會規劃買家提前註冊參與,以接收食品和飲料樣品進行試用,並在平台上與品牌商直接面對面交談,介紹了解產品並討論對英國市場的潛力。駐英國台灣代表處大使謝武樵 Kelly W. Hsieh在此展開幕致詞中表達對台灣產品的信心,期待台英有更多美食文化交流。同時在每份給買家的台灣食品博覽會樣品盒中,也提供來自台灣觀光局贊助的精美小禮,讓世界各地買家感受台灣的熱情和友善。

中華民國駐英國代表謝武樵Kelly W. Hsieh(圖中)於英國台灣食品博覽會開幕致詞。圖/Leecious UK提供

台灣最熱門的食品出口商品包括麵條、瘋狂流行的珍珠奶茶及醬油和其他特色醬料。雖然目前台灣食品出口市場仍以美國、東南亞、中國和日本為大宗,然最新數據顯示,台灣對英國出口食品出口額增長了2.5%,這也意味著不僅英國及歐洲,世界上還有許多地方即將喚醒對台灣飲食的好奇和嘗試。

目前大多數國際買家對於「Asian Food」,會自動假定它來自中國、日本或泰國。台灣不在他們的印象範圍內,這也是舉辦「英國台灣食品博覽會」的起心動念之一,是時候向更多世人介紹台灣的美味,台灣也擁有高品質且種類豐富的特色食品。

台灣妥善處理COVID-19的方式和優異的早期預防措施,讓台灣大眾依然能夠過著正常的生活,這在國際中具有良好形象,台灣做為乾淨、優質食品來源的信譽已然提升。而對於台灣的食品生產商來說,英國是一個非常發達的市場。並期待在不久的將來,台灣食品將在亞洲市場的美食界佔有一席之地。TFE「英國台灣食品博覽會」秋季展將於今年10月舉行,期待更多潛力台灣品牌新星參展。英國台灣食品博覽會官方網站: delishops.co.uk/events/taiwan/

*禁止酒駕 , 飲酒過量,有害健康