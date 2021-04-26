智動協會臺灣智慧樂齡照護大聯盟

由台灣智慧自動化與機器人協會(智動協會)、國立陽明交通大學ICF暨輔助科技研究中心、台灣輔具產業發展協會等超過15家單位所組成的「臺灣智慧樂齡照護創新科技產業大聯盟」將於2021 ATLife輔具長照展正式成立，聯盟首發合作共同辦理2021台日照護機器人交流會，本活動將於5月6日於南港展覽館1館504a會議室舉辦，期能促進台日雙方在服務型機器人與長期照護產業發展與鏈結。

智動協會表示，會邀請日本照護產業權威ATA公益財団法人テクノエイド協会的五島清國部長，分享日本在照護機器人產業上的開發和應用情形，另外也邀請到日本Reif和 Whill兩家企業分享步行復健與自動駕駛輪椅最新技術與產品；台方講者則邀請到微星科技、全智通機器人與福寶科技介紹智慧照護運輸、AI應用以及外骨骼機器人等於照護場域的應用實例。

動協會指出，高齡社會的進展使日本面臨老人安養、醫療照護需求等問題，加上少子化帶來的勞動人口負成長，造成日本醫療資源、人力短缺情形雪上加霜，老年照護人力十分不足。面對照護人力短缺的問題，日本積極推動照護機器人科技，其推動作法與應用之經驗可作為即將進入超高齡社會的台灣，進行服務型機器人研發與應用之參考，因此特別舉辦本次台日照護機器人交流會，建立雙邊技術與合作交流平台

會議採中日逐步口譯，現場並將開放進行相關研討與交流雙邊照護機器人技術政策、技術、安全與場域應用等問題，活動精采可期，歡迎產業先進預約報名。因應新冠肺炎疫情，本交流會同時採取線上研討會方式進行，活動報名：https://reurl.cc/NXxbex，如有任何問題，歡迎電洽智動協會