台新銀響應永續推數位帳單 申請送免費騎電動機車

每年的 4月22日是世界地球日，台新銀行支持環境永續邀請民眾一同響應。台新銀行支付金融處副總經理黃天麟表示，該行已連續四年與臺灣首家B型企業「DOMI綠然能源」共同合作，支援能源貧窮家庭，協助改善他們摸黑度日的生活困境，也力邀多家友善環境商戶合作夥伴，舉辦「地球應援團 減碳e起來」活動，透過提供優惠體驗將環境永續的概念深入民眾日常消費活動中，台新銀行信用卡持卡人在4月20日至6月30日期間內，將紙本信用卡帳單申請轉換為數位帳單，即可獲共享電動機車GoShare免費騎乘乙次。

黃天麟說明，台新銀行與DOMI綠然能源的合作已邁向第四年，係將持卡人申請轉換成數位帳單省下的紙本帳單費用，參與『點亮無窮希望計劃』以支援能源貧窮家庭更換節能燈具，活動至今新增申請轉換的持卡人已近100萬人，受惠的能源貧窮戶超過350戶，其更換節能燈具所節約的電費等於每家庭近一個月的生活開支。黃天麟同時也建議民眾，將各類帳單如水、電、瓦斯、電信費等，整合透過信用卡扣款支付並選擇使用數位帳單，不僅可以線上對帳，可用手機至便利商店出示繳款條碼即可繳款，相當便利。

台新銀行今年持別力邀友善環境的商戶合作夥伴共襄盛舉，民眾在活動期間申請轉換為數位帳單，可獲共享電動機車GoShare免費騎乘乙次！民眾使用FlyGo信用卡支付共享機車GoShare、WeMo及iRent消費，可享筆筆最高6%的回饋；台新信用卡持卡人憑數位帳單至王品集團旗下餐廳丰禾台式小館、Su/food刷卡消費滿額還享贈菜優惠；而訴求在地有機的棉花田，則提供線上滿額現折100元以及實體店家贈精美好禮；同樣強調永續生活的綠好物線上商城刷台新信用卡並輸入專屬折扣碼現享9折優惠。黃天麟提醒，民眾只要在活動期間內達消費門檻，還有機會抽中Gogoro VIVA MIX(Basic-基本白)電動機車乙台！

台新銀行支持環境永續不遺餘力，除致力推廣民眾轉換使用數位帳單，為能源貧窮家庭更換節電燈具改善居家照明外，亦發揮企業影響力力邀共享電動車業者及商戶夥伴響應提供優惠，是積極實踐企業社會責任為環境永續發展善盡心力的體現。