統一證券徵才面試給車馬費 挑戰高管畢業生快投履歷

統一證券展現積極擴展業務的企圖心，今年度首度招募『理財業務組』、『法人業務組』人才，積極佈局機構法人與高資產客群業務，強化通路業務動能，歡迎具備商學、資管等不同科系背景的應屆畢業碩士生加入統一證券的行列，報名至5/14截止收件。

統一證券近年EPS和ROE穩居業界前段班，2020年EPS達證券業第二名，績效卓著。近年落實績效與獎金連結，在員工福利上提供更完善保障與規劃，自2004年1月份起開辦員工福儲計劃，由員工決定每月自提金額，公司於限額內每月相對提撥同額獎勵金，讓員工退休生活無後顧之憂。同時提供員工、配偶與子女享免費團體保險，員工旅遊補助（2021年依年資補助15,800元~23,600元）、免費健身中心、部門聚餐費每年每人2,500元等，除此之外並享有購買統一集團關係企業商品享優惠價。

統一證券儲備主管到職後月薪5萬、年薪至少80萬，提供社會新鮮人穩定的月薪與年薪外，將由高階主管擔任職涯導師，親身指導職涯規劃，定期與高階主管近距離對話，貼身學習策略思維與格局，組織內營造包容與開放之氛圍，廣納新世代人才觀點與建議，讓有想法的年輕人有展現自己的機會與舞台。

身為證券業唯一連續十年獲得人才發展品質管理系統銅牌/銀牌認證的證券商，『統一證券儲備主管計劃』規劃一系列『做中學』培訓計劃，培養多元金融商品與業務專業知識，並搭配實作演練、專案任務指派等，依據公司業務發展需求共同討論適合儲備主管發展的職涯方向，逐步成為獨當一面的證券業基層主管。

時值畢業生求職季，為禮遇求職者，經書審和線上測驗通過後，每階段面試將提供每人每次面談車馬費300元，只要在4/30前送出申請表和書審資料，即可獲得大杯美式冰咖啡1杯。人才是統一證券重要的資產，本計劃開放報名至5月14日止，預計8月份報到，讓今年畢業學子能輕鬆安排自己的生涯規劃。