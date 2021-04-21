國內首家響應GW100+ KPMG綠電募款助弱勢

今日就是世界地球日，KPMG安侯建業聯合會計師事務所于紀隆主席昨(21)日出席由陽光伏特家與台灣綠能公益發展協會共同發起「GW綠能公益100+」（Green Well 100+，簡稱GW100+）行動倡議中表示，KPMG安侯建業將成為國內第一家參與響應「GW綠能公益100+」的會計師事務所，將啟動募集事務所及同仁的捐款用於建置太陽光電系統，後續太陽能板產生的綠電收益將透過台灣綠能公益發展協會回饋幫助真善美家園二期工程。

「GW綠能公益100+」為台灣第一個綠能結合社會影響力的行動倡議，KPMG安侯建業聯合會計師事務所主席于紀隆表示，KPMG會員所正與世界各地的客戶密切合作，協助其實現業務和供應鏈低碳化，並將環境、社會和治理（ESG）融入所做的每件事。今年早前推出的KPMG IMPACT彙集了KPMG所有會員所的專業知識和經驗，協助客戶因應全球所面臨的重大挑戰，也分享在全球推動四個領域的成果：地球(Planet)、人們(People)、繁榮(Prosperity)和治理(Governance)，旨在促進具有使命的成長及聯合國永續發展目標（SDGs）的達成。

因此，本次KPMG安侯建業與社會創新組織陽光伏特家及綠能公益發展協會攜手聯名合作，共同創造社會影響力的社會創新行動，不僅是企業、產業公協會、社福機構與社創組織的多元結合的成功案例，背後更具意義是讓社福機構長期有穩定的收入、善待環境永續的、全體員工參與社會創新議題與積極落實公司治理，都是回應Our Impact Plan的四項指標，希望透過這次的合作拋磚引玉共同為多元利害關係人的永續轉型找到新解方！

KPMG安侯永續發展顧問董事總經理黃正忠則說，正因為氣候風險遠超過各界想像，KPMG才需要本著專業組織的良知與使命，在新冠疫情更加嚴峻、大家可能輕忽氣候變遷衝擊的當下，對全球宣布我們的承諾與決心。向低碳轉型是我們無悔的抉擇，KPMG安侯建業將從風險管理與商機開發及掌握上，與所有利害關係人一同營造更具競爭力的低碳台灣，面對國際企業綠色風潮，參與綠能公益更是提升企業永續發展的重要加值策略。