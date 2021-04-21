台南機展：智慧水冷扇 9段風速 更省電節能

氣候慢慢轉熱，移動式水冷扇是最方便且快速降溫的必備風扇。

晉有通風公司今(18)日全新發表「智慧水冷扇」，具備9段風速、靜音、省電等特點，當室溫超過26度時，冷風扇會自動啟動風量，讓人體感到舒適涼快！

水冷扇的控制面板顯示9段風速、可定時等多功能，睡眠模式燈會關掉、仍然靜音。圖／王妙琴

晉有通風公司董事長吳宇宏表示，「智慧水冷扇」在國外擁有多年的銷售佳績和使用好評，馬達採用DC變頻更加節能，連續吹7~8小時只花一度電力，超級省電。

小台的水冷扇體積小，不占空間，適合辦公室、家用、小吃店等空間 。圖／王妙琴

大台水冷扇則適用於工廠、展場等大型場域。

大台的水冷扇經過改款，右側開口更方便置入冰塊或水，快速降溫。圖／王妙琴

晉有公司在國內經營通風降溫設備已10餘年，經常協助工廠從規劃到施作達到通風降溫且節能的目的，在國內已經累積許多客源和知名度。

小台「智慧水冷扇」定價14,800元，推出新機上市展場優惠價12,800元，將在工商時報台南機械展登場，4月22至26日，南紡世貿展覽中心（台南市仁德區義林路77號）。

晉有通風公司免費客服電話：0800-274-888、(04)2657-1470。

2021台南自動化機械暨智慧製造展－晉有通風公司，展期4月22日至26日，攤位號：A015 金屬加工機械區，地點：南紡世貿展覽中心（台南市仁德區義林路77號）

晉有通風公司官網：https://www.jytofon.com.tw/