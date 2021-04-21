台南機展：UNION優利牌工業用毛刷 滿足業界需求

台南一家經營37年專業供應各式工業用刷(毛刷)，以自有品牌「優利牌UNION」，無論需要刷洗、精細研磨、拋光、輕研磨、重研磨、毛邊去除、深孔加工等皆有顯著效果，產品多元適用於各行各業。

瑩聯公司每年都會參加本報的台南機械展，新冠疫情蔓延一年多，今年初以來機械產業復甦強勁，也帶動各面向的工業用毛刷需求，歡迎各界來逛逛瑩聯攤位，有滿足業界對工業用刷的任何需求。

優利牌產品應用範圍相當廣泛，包括：動力輪刷系列適用於各型電動及汽動工具；矽砂尼龍研磨刷系列，可針對各種表面精細研磨；輪軸刷及板槽刷系列接受各種線材及特殊尺寸訂製；鋼鐵業退火酸洗、脫脂清洗、刷磨、清洗等大型刷輥；德國技術合作專業生產高科技合 成纖維輥，用於鋼鐵軋片產線之刮油輥、擠乾輥、去油輥、塗油輥、張力輥、不織布輥、支撐輥、壓力輥、擠乾輥、擠水輥、轉向輥、擦 拭輥、刮油輥、擠乾輥、轉向輥等；各種線材及特殊尺寸可依照客戶需求設計製造。

洽詢電話：(06)265-5111。

2021台南自動化機械暨智慧製造展－優利牌UNION，展期4月22日至26日，攤位號：B174 五金工具暨零組件區，地點：南紡世貿展覽中心（台南市仁德區義林路77號）

優利牌UNION公司官網：www.unionbrush.com