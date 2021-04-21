人易科技 號召無紙化辦公 助逾1,800家企業數位轉型成功

COVID-19這一年多來影響了全球人們的生活，但也成為人類重新省思與地球的關係，2021年世界地球日即將到來的此刻，世界正用盡全力從病毒中突圍，復甦重生，為因應此驟變，企業主也紛紛開始尋求各種在家上班、數位轉型的方案來優化「遠距離人事行政管理」的流程。此轉變除了帶動企業數位轉型的風潮之外，其實無形間正默默回饋給地球一分美好的禮物－無紙化辦公。

隨著環保意識抬頭，無紙化辦公室儼然成為許多企業的理想目標，不但可以減少紙張消耗、省下許多成本與空間、為地球環境有所貢獻，更重要的是能加快企業流程管理的效率，然而，跨出第一步是相對艱難的，畢竟改變的是整個企業的流程與人員的習慣，如何有規劃性的轉型，慢慢實踐，是企業在無紙化過程中重要的課題。

走入無紙化辦公，最困難的點在於員工對於轉型的認同度，若無法獲得員工的認同，數位化的轉型上就相對難以執行，NUEiP人易科技整合一般大眾最常使用第三方雲端服務（如Google、Microsoft、LINE等）提高員工對於數位轉型的接受度，並規劃完善的人資管理與流程管理解決方案，在內部營運上，雲端的考勤、請假、排班和薪資等，為企業及員工節省大量的行政作業時間。外部拓展上，透過雲端不受區域及距離限制的優勢，支援七種不同的語言，協助企業在全球化的拓展上站穩先機。流程管理上，紙本單據的電子化，提升企業營運流程的效率、減少紙本的使用率，降低企業隱形成本的開銷。

藉由內部、外部和流程的三大管理的結合，NUEiP人易科技目前已協助超過1,800家企業數位轉型成功，為響應4月22日世界地球日，號召企業無紙化辦公，提倡企業永續發展，舉辦簽約贈送電子表單的活動，只要在5月底前簽約，立即享有優惠，協助企業數位化、無紙化並為地球環境盡一分心力。人易科技官網：https://bit.ly/3dhCICC。

