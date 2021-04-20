台南機展：切斷機、鋸台專家　秀切割工藝

冠盛八軸全自動鋁材切斷機 切工驚豔

鋁門窗、鋁擠型、塑鋼門、格柵等建材的切割加工設備，經過40多 年的演進，近期台中一家製造商成功研發出「八軸全自動鋁材切斷機」，一支鋁料可以一次鋸切三個角度，獨家多項專利任何角度都可以裁切，特殊檔板設計，切割尺寸自動調整，鋸片快速更換，鋸切的時後不僅僅可以使穩定度變得非常高、鋸切面也漂亮，並且耐用性非常高。

冠盛機械總經理廖文岳表示，鋁材切割的角度及特殊需求非常多元 ，八軸鋁材切斷機可以滿足現在鋁材的千變萬化，尤其建築上用鋁材 做為設計展現愈來愈多，鋁擠型在半導體及自動化設備上應用也愈來愈廣，這台多功能高效率設備可說是一台抵多台絕佳利器。

該公司一直對機械的研發以及設計方面秉持著日新月異的深入研究精神、盡全力的提供給客戶們多樣化的產品、並且不斷擴大產品加工 範圍，例如：鋁制腳踏車零件、滑板車零件、家具、衛浴設備、帷幕牆、鋁門窗、鋁擠型、鋁骨架、散熱片、高周波的硬度HRC58～60度線性滑軌、滾珠螺桿、與塑鋼材料、以及壓克力塑膠壓出、電木板的鐵氟龍、以及蜂巢板、木材、鐵材等等的加工業者。洽詢電話：(04)2529-1256。

2021台南自動化機械暨智慧製造展－冠盛機械，展期4月22日至26日，攤位號：B326 金屬加工機械區，地點：南紡世貿展覽中心（台南市仁德區義林路77號）。

冠盛機械官網：http://www.sawsmart.com.tw/html/front/bin/home.phtml