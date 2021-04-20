台南機展：翰宸科技秀光纖雷射應用

光纖時代來臨，翰宸科技提供DNE百超迪能光纖雷射設備、義大利COSTA進口毛邊機、焊道清洗機、手持式銲接機

看好光纖雷射設備在台灣產業應用愈來愈廣泛，翰宸科技首度在本報台南機械展呈現最新型態的板金雷射應用，自2019年底與DNE百超迪能簽下台灣區總代理，至今已連續賣出20餘台佳績，同時今年3月母公司也在北京發表兩款超高功率的光纖雷射切割機和折床，翰宸科技也藉由此次展出宣示光纖雷射1,000W低功率至15,000W超高功率齊備登場。

郭總經理表示，百超迪能D-Fast高速機型8,000W及12,000W光纖雷射切割設備都在台灣市場獲得青睞，大幅降低雷射切割金屬板材的成本，如：碳鋼、不鏽鋼、鋁、鈦、銅和黃銅，百超迪能自製切割頭耐用性更高，精度提升，切割速度及操作上都更有效率，能快速呈現顧客需求之切割工藝及穩定性。

表面處理設備(毛邊機)系列，翰宸科技展出一部義大利COSTA進口，以及台灣自製品牌KG MAKER，檯面分別提供600mm、900mm、1150mm、1350mm，以符合雷射加工廠各種需求。

義大利進口COSTA 表面處理設備(毛邊機)， 專門解決去毛邊、拋砂、研磨、除渣、去除毛刺、PCB電子板表面處理等問題 。圖／王妙琴

雷射加工的必備品「焊道清洗機」，免除傳統使用酸洗膏，容易造成加工件白霧現象，不環保，等待時間長，透過焊道清洗機能快速清洗掉黑黑的氧化層。

「手持式光纖焊接機」榮登國內目前最輕巧的、最新型的焊接槍頭，重量僅300公克，操作員更容易上手，長時間使用，搭配的光纖保護鏡，經過特殊設計，更能延長使用壽命。

翰宸科技創立近10年，郭建均總經理帶領工程團隊都是擁有20年雷 射應用專業經驗，尤其深耕百超相關雷射切割設備。目前國內CO2轉光纖設備熱潮才剛開始，預期還有一波換機潮。

2021台南自動化機械暨智慧製造展－翰宸科技，展期4月22日至26日，攤位號：A068 金屬加工機械區，地點：南紡世貿展覽中心（台南市仁德區義林路77號）。洽詢電話：（02）2908-1301。

翰宸科技公司官網：www.handsomekg.com

百超迪能x 翰宸科技台灣總代理-Facebook：https://www.facebook.com/DNELaserTaiwan/