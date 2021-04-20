台南機展：利高CNC車銑複合機訂單復甦

自行車、健身器材供應鏈熱起來，加速購買量產型CNC車床及車銑複合機的需求

自行車、電動自行車代、健身器材供應鏈持續熱絡，推升國內以加工軸類或棒材零件的工廠，原本2班制，因應訂單不斷湧進，自去年7月開始陸續添加設備、增加人力為3班制，至今熱潮未減！

製造高階CNC車床的利高機械公司經理鄭光哲透露，他們有多家客 戶以生產腳踏車、健身器材零件為主，分布在桃園、彰化一帶，自去年7月開始採購CNC車床，原本廠內2班制，現在都是3班制，產能多50％，24小時不間斷。

台製高階CNC車床精度及效能已經凌駕日本機！擁有42年歷史、專門生產高階車床的利高機械，在產業需求：複雜度高之精密機械零件加工，以及高產能的腳踏車零件加工等需求下，持續向利高下單採購，頻頻讚譽利高車床在精度及效能媲美日本機，CP值更勝一籌。圖／王妙琴 攝

擁有42年歷史、專門生產高階車床的利高機械，高階CNC車床精度 及效能已經凌駕日本機！長期換算CP值更勝一籌。因此備受汽車零件加工廠，複雜度高之精密機械零件加工廠，以及高產能的腳踏車零件加工廠等持續下單採購。

利高機械攜手庫林工業油霧回收機，一同在今年台南自動化機械暨智慧製造展登場。圖／王妙琴 攝

4月22日起利高公司在本報所舉辦的台南機械展，展出精銳熱銷機種：LNT雙主軸5滑座CNC車床、LND雙主軸4滑座附Y軸車銑複合機、以及國內熱銷款-LND-AY單主軸附Y軸車銑複合機，展期至4月26日。

2021台南自動化機械暨智慧製造展－利高機械工業股份有限公司，展期4月22日至26日，攤位號：A300 金屬加工機械區，地點：南紡世貿展覽中心（台南市仁德區義林路77號）

利高機械工業公司官網：www.licomachinery.com