台南機展：銑床加工必備「零點定位系統」、「精密虎鉗」配件

老字號「恒佶工業」助快速換模、穩定夾持，省時省力

銑床加工時換模及換線的時間往往耗時，近年來興起「零點定位系統」，幫助操作人員加快架動率 模組化加快提升工作效率，能與其他廠牌產品互換共用 節省換模/料時間。台中一家專業製造銑床配件的恒佶工業公司，推出「零點定位系統」3年多，業者使用心得反應絕佳，達到快速上下料、穩定加工精度、省時又省力，並且具備價格優勢

恒佶公司董事長林溪水表示，機械加工業景氣已經復甦，銑床加工廠的自動化程度也愈來愈高，一般操作人員在換線或換模時，拆卸、校正、重新定位大概要耗時2小時以上至半天時間，但透過恒佶的「零點定位系統」幾秒鐘至2分鐘即可完成，達到快速夾持且正確定位，尤其缺工嚴重，加速小批量加工廠導入定位系統，降低成本。

銑床加工廠使用「零點定位系統」的趨勢愈來愈明顯，幾年後將如同「高精密虎鉗」是銑床加工的標準配件。而市面上只要提到虎鉗，就會想到老字號的恒佶工業，專門生產高精密虎鉗、磁性座、分度盤、橫銑頭等銑床配件，擁有ISO及多項專利認證，以及銷售全球的穩定佳績。

2021台南自動化機械暨智慧製造展－恒佶，展期4月22日至26日，攤位號：A107 金屬加工機械區，地點：南紡世貿展覽中心（台南市仁德區義林路77號）

恒佶公司官網：www.homge.com.tw/webls-zh-tw