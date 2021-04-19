赴美投資 安永：要改給舊稅務思維

採不同的交易類型適當回收投資獲利以增加全球資金運用效率

赴美國投資成當今顯學，不過，安永聯合會計師事務提醒，企業在赴美投資時，由於台灣與美國並沒有簽訂雙邊租稅協定，加上美國租稅協定都有相當嚴格的利益限制條款（Limitation on Benefits, LOB），因此，過去台商擅長建立低股利扣繳的投資架構來降低有效稅率的傳統方式，效益非常有限，建議應採用不同的交易類型來適當回收投資獲利，以增加全球資金運用效率。

安永聯合會計師事務所近日舉辦「因應美國新政府之策略研討會」系列線上研討會第四場，由安永亞太區美國稅務服務合夥人Jeremy Litton介紹，在拜登政府最新釋出的提案當中，除了原本預計提高公司所得稅稅率的提案，也提出課徵最低稅負的想法，針對年營收超過一億美元的公司將徵收15%的最低稅負。同時，還提出調整全球無形資產低稅所得（Global Intangible Low-Taxed Income, GILTI）稅率至21%及稅基侵蝕反濫用稅（Base Erosion Anti-Abuse Tax, BEAT）的認定將排除低稅負國家的新提議。這些調整將影響台商規劃以美國公司作為主體進行跨國投資與併購活動或者以美國公司作為上市主體的架構。

同時，安永亞太區美國稅務服務資深經理Michael Xiang以個案方式，逐步介紹在赴美投資架構規劃中，僅採用低股利扣繳的投資架構、增添集團融資規劃的投融資架構及更進一步地搭配營運程度採用支付服務費的整體架構之有效稅負差異；介紹美國稅法中對於權益融資和負債融資的判定標準，增加台商未來規劃時的應用。此外，並搭配美國合併申報的稅務制度及配合拜登新提出的政策，分享實務中所見台商常用之投資架構的優劣。

最後，安永亞太區美國稅務服務資深經理Ashley Fedyshyn則進行移轉訂價方面的介紹，尤其是預先訂價協議（Advance Pricing Arrangement, APA）之流程及與美國稅局持續溝通過程應注意事項，並且以經典案例之分享，提醒實務中美國稅局可能的稽查方向。安永聯合會計師事務所國際及併購重組稅務諮詢服務執業會計師林宜賢提醒，由於現今台商赴美進行的商業活動已經從僅維繫倉儲功能的層次邁向供應鏈全面進入美國市場的層次，因此須特別留意預先訂價協議之申請與溝通。

安永「因應美國新政府之策略研討會」共計五場，在最後一場的分享中，將著重介紹如何管理間接稅成本以優化獲利率等方面的內容，希望藉以提高企業之整體稅務效率與關務合規性，從而精進台商競爭力。