台南機展：新型智慧節能無油式空氣壓縮機

永越科技為索貝克(SOBEKPM)無油式空壓機台灣總代理，索貝克除了取得ISO 9001：2015品質管理系統認證外，更擁有多項專利智慧財產權，產品至今已成功銷售60餘國。

索貝克(SOBEKPM)專精研發設計、製造不銹鋼水潤滑無油螺旋式空氣壓縮機，不同以往銅製成的壓縮轉子；SOBEK主機擁有低轉速、低噪音、系統結構優化等產品特性，且螺旋主機、內部空氣管路、水氣分離器皆採不銹鋼材質，可大幅降低效率衰退，讓壽命更耐久使用，並可杜絕壓縮空氣在吹拂產品時衍生銅汙染的導電疑慮，廣泛適用於醫療、製藥、食品包裝、吹瓶與化工及電子半導體等產業。

索貝克無油產品擁有大級距排氣壓力（2-40barG）與功率範廣（5.5kW-250kW）的優異特性，全系列通過TUV ISO8573-1:2010 CLASS 0無油認證。目前推出新一代APM系列，結合IPM磁懸浮變頻馬達技術、超高效率（＞IE3）、TN曲線範圍大、低銅損特點，並可搭載物聯網無線通訊技術，讓索貝克產品更智慧節能。

近年，節能與環保永續為全球重視議題，永越科技引進索貝克水潤滑無油式空壓機，讓使用者不需更換潤滑油、油氣分離器與油過濾器等耗材，而以加入飲用水進行壓縮，更換空氣濾清器與水過濾芯即可，讓水潤滑無油式空氣壓縮機成為未來趨勢。索貝克持續秉持先進製造，勇於創新之理念，致力研發節能、環保、穩定產品，為能源用戶創造翻倍價值。誠徵全台優質經銷商，洽詢電話：0800-800-909。

2021台南自動化機械暨智慧製造展－永越科技公司，展期4月22日至26日，攤位號：B509 五金區，地點：南紡世貿展覽中心（台南市仁德區義林路77號）

永越科技 官方網站: https://www.sobek-compressor.com.tw/