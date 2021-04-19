台南機展：安威QSK可調精度刀桿 極致完美

安威機具公司在台南機械展展出最熱賣的「QSK零點可調精度刀桿」，具備簡單有效的解決優勢，不僅可解決因機床主軸老化而引起的跳動偏大問題，結構簡單，能在機床上直接調整刀尖跳動精度，實現孔加工的穩定化，降低表面粗糙度，讓加工業者趨之若鶩，歡迎各界至展會洽詢，展期至4月26日。

該款刀桿簡直是極致完美，近乎苛求，又具備孔徑尺寸穩定化，提高加工面光潔度，同時延長刀具壽命，絞刀專用。

安威機具42年好口碑，堅持品質、以客為尊的誠信經營，已凝聚成一股以品質為上策的企業精神。秉持著創新突破的精神，安威持續在產品上精進提升；近年來，為符合國際市場數控機械、高精密、高轉速的需求，成功研發出高速切削ASK、ADS、ASG、AVC等系列產品，能充分配合高轉速切削刀具，目前已廣泛應用於平衡度高、精度好的精密機械。

另外在粗搪、精搪、大小口徑搪頭方面，亦持續推出多樣化產品，廣受業界好評。更重要的是安威擁有國際標準規格的檢驗模具BT、HSK、DIN、ANSI，使產品更能合乎國際市場的嚴苛要求。

安威機具總經理黃致杰表示，疫情蔓延一年多，機械業景氣已經開始復甦，安威老字號『用實力證明價值，以實績創造品牌』，這一年來外銷市場都有逐步成長，中國、美國、日本及韓國都穩定出貨，期待台南機械展這一檔能為內銷帶來突破佳績。

2021台南自動化機械暨智慧製造展－安威機具股份有限公司，展期4月22日至26日，攤位號：A188 金屬加工機械區，地點：南紡世貿展覽中心（台南市仁德區義林路77號）

安威公司官網：www.annwaytools.com