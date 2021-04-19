「2021金漾獎」徵選報名開跑 展現數位力最佳平台

由中華軟協主辦，工商時報協辦的第七屆「Young世代－金漾獎」徵選已經開跑，不管是老企業或新創公司，凡是能夠運用數位力為企業打造新創活力皆可透過「Young世代－金漾獎」徵選平台為企業展現數位科技實力。近期受到注目的新創企業新芽網路公司，即是2019獲得金漾獎得主，其推出創新雲端問卷平台SurveyCake 有效解決問卷調查之麻煩，他們也在獲獎後受到許多大企業青睞，並與學術機構進行長期合作，成為台灣深獲重視創新商模公司。

第七屆「Young世代－金漾獎」自即日起至6月4日止，凡依我國公司法登記成立的企業、組織或團體，只要產品具備數位創新服務模式即可報名參賽。「2021金漾獎」分三大競賽類別：「智慧應用」、「創新商模」、「前瞻技術」三大類。欲參賽團隊若有多項產品及技術，皆可報名且不限單一類別。

中華軟協說明，「智慧應用」類別主要徵選能運用新興技術在原有生產製造、零售服務上，並促進產業生態的創新。「創新商模」則以能運用新興技術創建新的營運模式且能開創出新的產業架構或商業模式。「前瞻技術」則要徵選出在既有思維、具原創性或技術突破且能運用如5G 、AI 、IoT、 AR 、Big Data等新興技術的數位應用。

「2021金漾獎」得獎團隊將享有參與國際性展示平台的機會，同時，也能藉由參賽獲獎機會介接政府採購相關資源及媒體報導宣傳。想要讓創新應用產品及創新服務模式讓更多人看見，即刻前往活動網站了解參加辦法：https://www.cpqweb.com/2021young/index.html。