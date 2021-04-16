這一年多來COVID-19疫情延燒全球各地，世界各國無不提高防疫標準來防範疫情擴散。明昌國際旗下的醫療品牌BAILIDA(百利達)，本著人溺己溺的同理心，去年在童綜合醫院及業界多位醫護人員臨床經驗的協助下，陸續開發了「移動式檢查屏風」及「插管隔離罩」，大幅改善醫護人員在採檢與插管治療過程的感染風險及心理壓力，成為阻擋傳染疾病的有效屏障。

童綜合醫院急診室全面升級，讓患者家屬和醫護人員都更有保障。今(16)日上午在童綜合醫院急診改造啟動儀式，由童綜合醫院童瑞龍副董事長（右4至右）、童綜合醫院童敏哲總院長、吳肇鑫副院長、急診部魏智偉主任，明昌國際張庭維董事長（左4至左）、工業局周崇斌主任秘書、上騰生技張鴻仁董事長、亞護開發何天佑董事長等貴賓拉出彩球，象徵醫療防護更上一層樓。

童綜合醫院五十年來，面對急診室的病人多數為突發性、甚至有可能隨時惡化至病危，例如車禍外傷、中風、難產、早產⋯等，醫護人員經常面對生死交關的場面，但在與死神搶人的情況下，卻無法全面顧及自身所可能直接面對的感染風險。童綜合急診部魏智偉主任曾向明昌國際的張庭維董事長分享了一段過往經歷，一名因車禍送至急診室的孕婦，在兩條生命的分秒搶救下，醫療團隊決定立即在急診室安排緊急剖腹產，幸好搶救得當最後母子均安。但是急診室的設施與衛生條件當然不如手術室來得完善，尤其傳統的隔離布簾不易清潔，若有血液或體液噴濺上去時，就容易成為病菌和病毒的溫床。

「BAILIDA醫療隔離屏風」不易附著細菌、容易清潔消毒，並且能有效降低將病患安全暴露在高感染風險的環境中，360度轉向輪、方便醫護操控挪移，經SGS認證達到有效抗菌。

明昌國際張庭維董事長聽聞後，起心動念帶領 BAILIDA 的研發團隊將「硬式隔離屏風」的抗菌能力再升級，主要訴求為容易清潔殺菌，目的就是為了杜絕病菌附著與增生。為了達成這個使命，明昌國際整合了多項創新技術，例如：UVC 殺菌光及銀離子抗菌塗佈的技術，也採用經濟部工業局推動工研院所研發具病患身份識別功能的健康次系統平台與智慧採檢光源追蹤系統。

「BAILIDA複合式屏風床頭櫃」具有主動殺菌功能的UVC殺菌燈，抽屜關閉時立即啟動電源照設UV光，照射2分鐘後自動關閉電源，照射期間抽屜若被打開，燈源則自動關閉，以避免UV光曝曬到人體。

再透過經濟部工業局的產業升級創新平台輔導計畫，成功研發了新世代的「智慧防疫檢查屏風」，保護醫護人員並降低與病人交叉感染的風險，為醫院佈局更完整的防護網。不僅如此，張董事長更主動提案改造童綜合醫院急診室，使用硬式隔離屏風來取代傳統布製圍簾，改善急診室的設施以提升感染控制能力。接下來也計畫將硬式隔離屏風設置運用於加護病房(ICU)空間，兼顧感控與病人隱私。

童綜合醫院急診部魏智偉主任表示，急診遇到的都是意外或急性病症的病人，在第一時間救命為先的情況下，醫護人員常常因為心繫病人而無法完全顧及周遭的狀況。尤其進行緊急處置或者病人不舒服的情況下，病人的血液或體液就會噴濺沾染四周，但是布簾的更換與清洗費時又費工，因此BAILIDA所開發出來的硬式隔離屏風，可以直接擦拭或消毒，有效降低感染風險及落實防疫。

「BAILIDA插管隔離保護罩」讓醫護人員可以安心醫治插管者，圖中快速清潔的矽膠蓋具有一個開口設計，可有效隔離液滴或嘔吐物，使醫護人員可以更靈活地進行氣管插管；黑色圓形的管線孔塞，方便醫療器具放入；帶腳輪的支架，容易移動與固定。

童敏哲總院長指出，很感謝明昌國際張庭維董事長帶領旗下BAILIDA 研發團隊投入研發硬式隔離屏風與智慧防疫檢查屏風，為了降低醫護人員受感染風險而不斷努力。未來醫療仍可能面臨各式新型病毒或病菌的出現，如何不斷提升最佳醫療防護力，以及讓危害風險降到最低，是醫療產業所要面臨的變革與挑戰。童綜合醫院努力精進醫療品質服務，除了引進最新型的儀器設備，硬體設備也將持續不斷升級。

今天舉行「急診大改造! 多元防疫首創設備發表」活動，童綜合醫院童敏哲總院長、吳肇鑫副院長與魏智偉主任，與明昌國際張庭維董事長、工業局周崇斌主任秘書一同表達為防疫不斷努力的決心，並上騰生技張鴻仁董事長、亞護開發股份有限公司何天佑董事長也蒞臨現場見證。