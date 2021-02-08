佛心保單又來的！ 中壽職場防疫保單每人499元

不用排隊瘋搶員工配偶子女皆可保符合資格還有機會抽Tesla電動車

新冠疫情持續嚴峻，民眾紛紛拉高防疫警覺，防疫保單頓時成為熱門話題，民眾甚至要排隊瘋搶。有鑒於此，中國人壽以加倍關懷、加倍守護精神，攜手企業主超前佈署，推出「中國人壽新團體法定傳染病住院醫療健康保險附加條款」，若不幸染疫不用擔心無法負擔龐大的醫療費，且企業主或員工可自行聯繫中壽，免排隊降低群聚感染風險，讓企業防疫及員工照顧都升級，堪稱比佛系更佛系。

「中國人壽新團體法定傳染病住院醫療健康保險附加條款」只要是中國人壽團體保險保戶，即可針對65歲(含)以下員工、配偶及子女，以每人每年保費新台幣（以下同）499元投保職場防疫保單，且針對法定傳染病無等待期、免附健康告知書，投保規則相當簡單，不用擔心萬一染疫，無法負擔龐大的醫療費。

中壽職場防疫499元保單 確診住院15天理賠9萬元

中壽職場防疫保單，只要每人每年499元的價格，企業就可以幫助員工擁有每日住院日額2,000元保障，假定不幸確診法定傳染病經醫師診斷實際住院15天(含COVID-19)，即可申領法定傳染病關懷保險金2,000元*15倍=30,000元，法定傳染病住院醫療保險金2,000元*15天=30,000元，法定傳染病出院療養保險金2,000元*15天=30,000元，總共就有90,000元，讓員工於住院期間能安心養病，降低家庭經濟開銷的壓力，安定員工染疫時手足無措的心情，也能補上多數員工未投保相關防疫商品之缺口。

中壽職場防疫保單 保費499元保障範圍

項目 單位理賠／元 天／倍 賠償總金額／元 法定傳染病關懷保險金 2,000 15倍 30,000 法定傳染病住院醫療保險金 2,000 15天 30,000 法定傳染病出院療養保險金 2,000 15天 30,000 總計 90,000

除了現在全球正在流行新冠肺炎（COVID-19）外，其實還有很多大家聽過的疾病，如天花、登革熱、小兒麻痺症/急性無力肢體麻痺、結核病、水痘併發症、新型 A 型流感等等都被定義為法定傳染病。除了新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻的狀況下，增加投保「中國人壽新團體法定傳染病住院醫療健康保險附加條款」，更可降低因法定傳染病帶給員工的經濟衝擊，企業加碼員工健康保障，更提昇企業的團結力、向心力，創造和諧永續的社會環境。

5/31前投保有機會抽中特斯拉電動汽車

為了鼓勵企業提供員工更完善的保障，即日起至110年4月30日前，凡企業新投保中國人壽團體保險商品，且於同年5月31日前完成繳費出單者，單張團險保單實收保費每達2萬元以上即提供1組抽獎序號，企業就有機會抽到Tesla(Model 3)或iPhone12(128G)；另更嘉惠中國人壽團體客戶之有效被保險人，於上述期間投保中壽業務通路繳費期間6年期(含)以上之美元商品、躉繳投資型商品或分期繳投資型商品，並於同年5月31日前完成發單，也可依保費額度獲得1組-20組不等的抽獎序號，有機會抽到Tesla(Model 3)或iPhone12(128G)等獎項，詳情請洽中國人壽公告或洽詢全台業務同仁。