戶外山野勇氣館全新展覽亮相　日月潭走春新去處

為迎接寒假及農曆新年的到來，位於日月潭國家風景區內的歐都納戶外山野勇氣館規劃全新展覽─「台灣特有生物館」，展出台灣特有生物包括台灣黑熊、石虎及螢火蟲之生態；除了新展覽，園區內還有戶外裝備展、愛的書庫等，並有其他體驗活動如攀岩、攀樹與自力造筏體驗等，是闔家過年走春的好去處！

歐都納戶外山野勇氣館規劃全新展覽─「台灣特有生物館」，展出世界八大熊與台灣黑熊概況。。圖／業者提供

自然館的全新展覽─「台灣特有生物館」，整合全台灣教育展館：台灣黑熊館、集集特有生物保育中心、火炎山生態教育館及杉林溪自然教育館、杉珍溪頭鹿谷旅遊服務中心與知音文創公司等內容，展出台灣特有生物：台灣黑熊、石虎及螢火蟲之主題牆，內容包括石虎的保育與危機、台灣黑熊及世界八大熊的概況；另因日月潭是國內賞螢的勝地，館內也介紹了如山窗螢、大端螢、黑翅螢等夏夜精靈。更特別展出鳥類生態學專家-陳加盛老師所提供的南蛇以及黑冠麻鷺的珍貴標本。

台灣山林館現場展示三角點實體。 圖／業者提供

除了自然館的新展覽外，園區內的歷史館、裝備館、台灣山林館與水沙連館皆有免費的常態性展覽，歷史館藉由高海拔登山裝備，帶出台灣人探索台灣山脈與挑戰世界高峰的故事；裝備館展出從日本時代以來登山與溯溪穿著的演進，現場更有多項實體裝備；台灣山林館介紹台灣的步道發展史，以及日本人為地籍測量所埋設的三角點及台灣小百岳的發展沿革，現場並展示三角點實體；水沙連館更以日月潭的過去與現在為主軸，帶出當地的地理環境和人文歷史。另外今年也特地與與財團法人閱讀文化基金會合作，開辦「愛的書庫」，讓當地的小朋友能夠享受閱讀的樂趣。

戶外裝備館有多項登山與溯溪穿著的實體裝備。 圖／業者提供

除了靜態展區之外，長期致力於戶外教育推廣的歐都納戶外山野勇氣館，更規劃多項體驗活動，以強化環境教育課程。活動包括攀樹、攀岩與自力造筏體驗，並結合水上安全教育的靜水域獨木舟操舟課程、水沙連古道之生態人文課程與逐鹿古道後尖山的生態人文課程。

不論是過年走春，還是寒假來日月潭遊玩，不妨到歐都納戶外山野勇氣館一趟，在享受日月潭美麗景致的同時，能吸收戶外新知，並體驗多項有趣的活動。