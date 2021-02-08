光田醫院與弘毓基金會深入偏鄉寒冬送暖

遲緩兒開心塗鴉 嶄露幸福笑容

春節將至，家家戶戶團圓吃飯，但有很多偏鄉地區的弱勢家庭，卻連下一頓餐的溫飽在哪都沒有著落，光田綜合醫院2月5日與弘毓基金會深入山海線偏鄉地區送暖，關懷早療兒童與弱勢婦幼家庭戶，提供豐富的年菜、慰問金以及物資親自送到他們手中，為寒冬中注入一股溫暖。

5日一早光田綜合醫院執行長劉美玉、副院長張肅婷帶領員工們，在弘毓基金會的陪同下，前進和平區達觀部落，來到小熙(化名)的家，小熙的父母親離異，平常與外公外婆同住照顧，居住在簡陋的平房內，沙發和單薄棉被是小熙與外婆每晚一起睡覺的地方。劉執行長表示，在得知這樣的情況後，特別準備急難救助金、棉被、年菜等物資協助家庭，希望能讓他們過好年。

光田綜合醫院與弘毓基金會送關懷物資到偏鄉地區達觀部落。圖／業者提供

「哇!有餅乾耶」、「謝謝阿姨」臉上露出靦腆的笑容，4歲的小熙有語言發展遲緩、情緒認知的障礙，原本要說出簡單的字句都有點困難，但小熙難得看到家中有人來訪，手上拿著剛收到的禮物彩色筆，當場表演畫畫給阿姨、叔叔們看，展露出開朗的一面。

關懷列車接著來到豐原區小紅(化名)的家，小紅是先天雙胞胎早產兒，出生就有心臟及消化系統的障礙，領有極重度身心障礙手冊，出生3年都在醫院度過，目前返家生活，卻因氣切須定期抽痰，照顧工作不易聘請保母，又加上父母離異，現由父親辭職照顧已有半年的時間。

非常愛笑的小紅，即便辛苦但生命意志力非常強，然而龐大的醫療耗材、奶粉、副食品灌食用品支出，都只能靠積蓄來支撐，每月醫療費用加上生活費至少三萬元的支出，根本入不敷出。光田醫院與弘毓基金會共同關心，提供急難救助金，讓小紅爸爸能暫時舒緩經濟壓力。

光田醫院與弘毓基金會每年持續辦理寒冬送暖活動，與社工、員工志工一同關懷弱勢婦幼家庭，在現階段社會的補助資源分配不均狀況下，有部分家庭無法請領相關補助，透過向大眾募款，協助經濟邊緣戶、因遭逢重大事故或危難的家庭，感受社會溫暖，幫助家庭走出困境，也透過年菜發送，讓弱勢家庭過好年！