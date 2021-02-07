擴增艙位 海運四天王添新船

交通部航港局為了協助出口商解決缺櫃問題，成立國際海運平穩工作小組，局內高階官員指出，相較於亞洲各國，我國是比較不缺櫃的地區，主要原因是台灣有陽明、長榮、萬海與德翔海運四大貨櫃船公司，各公司今年各有9～18艘新船加入營運，擴增不少艙位。

攬貨業者則指出，高雄港實施的專用碼頭出租政策，讓租用高港碼頭的法國達飛集團、香港東方海外與韓國韓新遠洋等，會有幹線母船固定彎靠台灣，以台灣為貨櫃的集散點，也是讓台灣的貨櫃比較不缺的主因之一。

目前長榮貨櫃運力全球排名第7，陽明第9，萬海11，德翔21，而印尼、菲律賓、泰國、馬來西亞、越南等都沒有規模夠大的貨櫃船公司，韓國在最大的韓進海運倒閉後，韓新遠洋是排名全球第8。

陽明向航港局呈報，近洋航線於今年1月、3月、5月及6月分別投入4艘2,800箱（20呎櫃）新船；遠洋航線將於1月、5月及第三季後分別投入6艘11,000箱新船，共9艘船。

長榮呈報第一季預計交付船舶5艘12,000箱、2艘2,500箱、2艘1,800箱貨櫃船，將增加美西/美東航線艙位供給，共9艘船。另10艘24,000箱A型船，13艘12,000箱F型船，14艘2,500箱O型船及16艘1,800箱C型船，共計53艘，預計在2022年底前陸續交付。

萬海預計今年上半年4艘3,055箱，2艘2,038箱新船交船，下半年4艘2,038箱貨櫃船交船，另已購進8艘現成船，上半年內會陸續交船，共18艘。

德翔海運今年6、8月各有1艘2,700箱貨櫃船交船，另已購入7艘現成船，會在今年上半年陸續交船，共9艘船。

四家公司新增船舶部份用來替代租約到期的租賃船舶，部分是淨增加，新船裝載量較大，也會增加實質運力。