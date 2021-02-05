博世集團積極應對新冠疫情，全年實現獲利

2020年達成碳中和目標，表現優於預期

儘管受到新冠疫情危機和汽車產能下滑的影響，博世集團在2020年仍持續積極的發展態勢，業績表現優於預期。據初步營收數據顯示，集團息稅前營業利潤總計約達19億歐元，息稅前營業利潤率約為2.5%。在調整組織重整支出後，息稅前營業利潤約達33億歐元，利潤率則約為4.5%。博世集團總營業額達716億歐元，在匯率影響調整後，同比下降4.4%。 博世集團執行長鄧納爾博士在公佈集團初步營收數據時表示，「在新冠疫情影響之下，博世集團全年業績依然實現獲利。為此，我們必須感謝全體員工所付出的努力！」

電動交通即將來臨，過去數年博世已積極朝此方向轉型。圖／博世提供

鄧納爾博士更表示，集團多元化業務發展和全球化佈局為此做出了貢獻，「集團在永續交通、物聯網和人工智慧等未來關鍵領域的投資，確保我們進一步擴大在創新上的領先優勢。」博世認為，結合人工智慧和物聯網的人工智慧物聯網 (AIoT) 將創造價值數十億的成長契機。「我們希望成為領先的人工智慧物聯網企業。」鄧納爾博士說道，「憑藉集團在電子和軟體領域累積的豐富知識和專業技術，我們比大多數競爭對手更有優勢。」

決策制勝 ― 充足的自由現金流保障財務迴旋餘地

2020年春季，諸多國家的經濟和行業的發展受到疫情封鎖的影響，博世的營收也因此驟降，所幸在下半年大幅回升。「新冠疫情危機之下，我們對集團業務在2020年的整體發展非常滿意。」博世集團財務長Stefan Asenkerschbaumer教授指出，「我們迅速採取了行動，控制成本和資本支出與營業額下降的幅度保持一致，與此同時，重視發展極具潛力的新興業務領域。」由此，博世獲得了約50億歐元的自由現金流，達集團歷史上最高水準，從而確保博世在危機之下有足夠的財務餘裕。博世將資本支出率維持在5%左右，較上年節省了約10億歐元現金。

博世智慧駕駛與控制事業部將針對新的汽車電子電氣架構開發軟體和硬體。圖／博世提供

永續成長 ― 聚焦碳中和以及電動交通

新冠疫情危機之下，博世始終堅持把策略重心投向未來關鍵領域，並強調業務的永續發展。2020年春季，博世集團克服疫情干擾，達成重要里程碑，在全球400個營業據點達成了碳中和。「我們信守承諾。據集團內部統計顯示，博世已在2020年春季以更少的碳抵消額和更經濟的成本，成為全球首家實現碳中和的大型工業企業，較原計劃更早達成了這一目標。」鄧納爾博士表示。目前，博世正在展開相關的獨立審計。與此同時，鄧納爾博士也重申了博世的下階段目標，即在2030年供應鏈端二氧化碳減排15%。

博世氣候解決方案業務部（Bosch Climate Solutions）正與科德寶 (Freudenberg)、漢斯格雅 (Hansgrohe)、科勒紙業集團 (Koehler Paper Group) 等客戶分享實現碳中和的相關經驗。「我們全新的諮詢服務正在協助各大企業達成碳中和目標、同時開拓博世全新的業務領域，」鄧納爾博士說道。由此，博世的業務發展重心之一是為未來交通移動提供新的、改進的技術解決方案。為實現永續交通，博世已在電動車動力系統投資了50億歐元。今年，博世還將投資7億歐元開發包括燃料電池在內的電動交通解決方案。這一投資規模較去年增加近40%。「電動交通在可預見的未來將成為博世的一大核心業務。我們的目標是在以電池及燃料電池為主要驅動力的電動交通領域成為市場領導者。從電動自行車到卡車，博世在電動交通產品上的多元化優於其它企業。」博世在該領域的大規模前期投資已有相應成果，集團電動車動力系統業務的增速是市場的兩倍，並且價值已達數十億歐元，鄧納爾補充。自2018年以來，博世已展開90個相關專案，僅去年一年就新增30個價值75億歐元的專案。目前全球超過250萬輛汽車，已搭載博世電動動力系統零組件。

結構調整 ― 平穩完成過渡

在鄧納爾博士看來，產業結構調整和即將實施的歐盟七期排放法規 (Euro 7) 將促使汽車行業步入一個充滿挑戰的過渡階段。他表示，「電動交通即將來臨，過去數年博世已積極朝此方向轉型。然而集團用於發展電動交通的前期投資都來自於我們現有的動力系統業務。」對博世和其它企業而言，至關重要的一點在於平穩完成過渡，以確保盡可能多的員工都能跟上變革的進程。“電動車依靠可再生電力驅動可以達成碳中和，而柴油和汽油車如果使用合成燃料驅動也能達成碳中和。我們不應讓歐盟七期排放標準限制後一種技術手段的發展，它同樣能減緩全球變暖。」 即便是現在，柴油和汽油發動機也不會對城市空氣品質造成重大影響。「從社會和經濟角度出發的考量未必完全與生態發展的考量相衝突，」鄧納爾博士認為，「我們必須在經濟、生態和社會因素之間保持平衡。」鄧納爾博士還表示博世在助力汽車產業轉型，讓未來交通更加綠色、更加氣候友善的同時，還要保障就業。

人工智慧物聯網是我們未來業務發展的關鍵。圖／博世提供

以AIoT為發展契機 ― 讓聯網產品智慧化

博世將人工智慧與物聯網技術相結合，致力於在價值數十億的物聯網市場佔據領先地位。集團推出創新的智慧物聯網解決方案可以降低能源成本、提升產品與服務的舒適度和安全性，從而為客戶創造更多收益。同時，博世透過聯網技術收集產品使用資訊，不僅可以通過軟體更新來改善產品性能，還可以開發全新功能和服務。在過去幾年中，博世推出了連接設備、感測器和閘道器的物聯網套件，以及處理資料的雲基礎設施，為打造智慧物聯網奠定了堅實的技術基礎。此外，博世建立了人工智慧平台，迅速擴大和拓展人工智慧的應用。

鄧納爾博士表示，「博世下一階段的目標是將技術專長轉化為實際的業務。」博世共售出約一千萬套聯網電動工具、家用電器和供暖系統，活躍用戶數量正不斷增加中。為累積在人工智慧領域的技術專長，博世於2017年初創建了博世人工智慧中心。僅僅三年時間，博世集團對人工智慧中心的投資已初見成效，中心對業績的貢獻度已達3億歐元。目前，博世人工智慧中心共有約270名人工智慧專家，圍繞交通移動、生產製造、智慧家居和智慧農業領域開展180多個專案。

展望2021：在危機中積蓄力量

博世預期2021年全球經濟將緩慢復甦。在經歷了去年約4.5%的衰退後，博世預計今年的成長率將略低於4%。 「危機尚未結束，」Asenkerschbaumer教授認為，除了新冠病毒的高傳染率導致社會和經濟發展受限，拖慢了成長步伐，一系列政治發展包括英國脫歐進程，以及中美持續摩擦而引發的貿易限制等都將影響全球經濟發展。「儘管挑戰重重，我們的目標仍然是在重要的業務領域和地區取得優於市場水準的成長。」無論新冠疫情如何發展，博世將繼續對集團以合情合理的方式進行必要的組織調整，應對產業的結構性變化。「博世在降低成本和提升競爭優勢上採取的嚴格措施，為集團發展奠定了穩健的財務基礎，確保我們能繼續邁向極具潛力的新興領域。」