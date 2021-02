川普宣布退出 美國演員工會兩字回應

曾是電視實境節目明星的美國前總統川普,在美國演員工會尚未決定將他驅逐前,今天就先自行宣布放棄會員資格,工會隨後聲明僅以短短兩字「謝謝」回應。

代表約16萬名演員、記者及其他媒體從業人員的美國演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會(SAG-AFTRA)上個月表示,針對1月6日造成5人喪命的美國國會大廈攻擊事件中關於川普扮演的角色,他們的紀律委員會將開會決定採取何種行動。

路透社報導,SAG-AFTRA公開了川普的信,他在信中寫道:「誰在乎啊!我不想再與你們的工會合作。」

SAG-AFTRA在聲明中,僅用「謝謝」兩個字回應。

川普在1990年代初期大量投身影視產業,包括客串演出好萊塢電影「小鬼當家2」(Home Alone 2)和熱門電視影集「慾望城市」(Sex and the City),因此成為SAG-AFTRA會員。

2004年到2015年,川普主持並製作商業實境秀「誰是接班人」(The Apprentice)和名人版的「名人接班人」(Celebrity Apprentice),奠定他的電視名人地位。

川普在寫給SAG-AFTRA主席卡特瑞絲(Gabrielle Carteris)的信上說:「儘管我對你的工作並不熟悉,但我對自己的表現感到驕傲。」

他還說:「這封信是要告知你,我立即退出SAG-AFTRA。你們沒為我做過任何事。」

聯邦眾議院1月13日表決通過對川普的彈劾,指控他煽動叛亂。共和黨籍的川普在去年競選連任失利後,今年1月20日卸任。川普下週將面臨參議院的彈劾審判。

SAG-AFTRA上個月稱川普「攻擊了本聯合會最神聖的價值觀,即民主、真理,以及尊重所有種族、信仰的美國同胞,還有新聞自由的神聖」。

SAG-AFTRA並未說明紀律委員會何時開會討論川普的事,福斯新聞頻道(Fox News)報導說是在本週。