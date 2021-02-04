55歲還不敢退？中壽 讓「想退」變「享退」

中壽「享退」保單可選擇給付年齡、費率折減

隨著台灣少子化、高齡化，加上勞保年金改革等議題，民眾擔心養不起的未來，逐年延長工作年齡。根據行政院統計，2020年1-8月中高齡者勞動參與率平均為63.9%，創歷史新高；其中衛福部報告顯示55-64歲民眾，仍有近一半比例的人還在工作，這些工作者中，有超過80%係因經濟需要，顯見退休生活財務準備重要性。

退休議題不但是屆退族關注焦點，也促使年輕族群的認知與危機感都提升，除了準備多少退休金，預計幾歲退休也是重要課題，中國人壽建議，民眾應正視並及早規劃，並具備「人生週期」的資產配置策略，老後財富的重點不在多，而是達到穩健永續，不讓經濟負擔成為未來退休的幸福缺口。

中國人壽協助民眾從「想退」變「享退」，全新推出「中國人壽享退年年美元利率變動型養老保險－定期給付型」，讓退休生活更能符合自身需求。該商品提供2年及6年繳費年期，可依保戶需求指定55、60或65歲等3種生存保險金給付年齡，並選擇20年或30年的給付年限，讓退休規劃更符合自身所需。該商品也有機會享有以宣告利率為基礎計算增值回饋分享金，並提供身故保險金分期定期給付，讓保障給付照顧家人，並提供多樣化保險費費率折減，合併最高可達3%，能夠穩健累積資產並享有保障。

40歲的男性王老闆投保繳費2年期的「中國人壽享退年年美元利率變動型養老保險－定期給付型」，投保時保險金額美元（以下同）10萬元，並指定生存保險金給付年齡為65歲，滿期保險金給付年齡為95歲，原始年繳保險費為61,320元，經相關費率折減後，首、續期年繳保險費為59,480元。其增值回饋分享金選擇以繳清保險方式增加保險金額，假設投保後未來各保單年度宣告利率2.95%（110年1月宣告利率為2.95%，未來實際宣告利率以中國人壽公告為主），當王老闆保險年齡達65歲時，開始領取生存保險金約7,868元，金額逐年遞增，至王老闆保險年齡達95歲之保單週年日時，可領取約15,197元，期間共領取約338,439元，實現享退人生。

40歲的男性林經理投保繳費6年期的「中國人壽享退年年美元利率變動型養老保險－定期給付型」，投保時保險金額美元（以下同）12.5萬元，並指定生存保險金給付年齡為65歲，滿期保險金給付年齡為95歲，原始年繳保費為19,888元，經相關費率折減後，首、續期年繳保險費為19,291元。其增值回饋分享金選擇以繳清保險方式增加保險金額，假設投保後未來各保單年度宣告利率註62.95%（110年1月宣告利率為2.95%，未來實際宣告利率以中國人壽公告為主），當林經理保險年齡達65歲時，開始領取生存保險金約8,075元，金額逐年遞增，至林經理保險年齡達95歲之保單週年日時，可領取約12,148元，期間共領取約305,418元，實現享退人生。