「琥珀蜂巢」結合「光之語彙」 義式美學登峰造極

Antonio Citterio攜手METIS Lighting全案設計規劃

國際頂級燈飾「Lasvit」點亮丽格

從建築外觀、景觀、室內公設、家具皆由義大利國寶建築師Antonio Citterio全案規劃設計案，更邀請米蘭最具盛名的METIS Lighting進行全案的燈光統籌規劃，造就了「宝格」與「丽格」的義大利純正血統，成功席捲台中富豪圈，去年更囊括了台中十大豪宅的銷售、單價、均價三冠王，稱霸頂級豪宅市場。

「大陸丽格」建築的垂直核心被包覆在琥珀色的蜂巢結構中，產生溫柔清徹的反射。圖／大陸建設提供

Antonio Citterio對於建築的工藝性有著極高的執著與敏銳性，「丽格」一案連玻璃都力求完美切割角度，挑選琥珀色蜂巢添加時尚感，石材更指定非洲南部納米比亞礦石，得遠赴礦區採購91顆原石運回台灣裁切再行分色計劃，飛翼斜角造型陽台巧妙的以燈光搭配，賦予建築時尚的靈魂。

Antonio每件作品的燈光設計都堅持要由METIS Lighting操刀，以呈現義式美學的氛圍及空間感。圖／大陸建設提供

「大陸丽格」建築的垂直核心被包覆在琥珀色的蜂巢結構中，產生溫柔清徹的反射。建築内部和外部礦石切割成簡潔的幾何形狀，恆久彌新，更為建築塑造了獨特且鮮明的義大利時尚風格，為忠實還原其設計理念，並成就完美，大陸建設不畏創新路上的艱難，背後更有大陸工程扎實的技術加持，如今，「丽格」完工後所獲得的讚美也超越眾人想像，為台中獻上純粹的義式精品地標。

此外，「丽格」的燈光部分也極其講究，Antonio每件作品的燈光設計都堅持要由METIS Lighting操刀，包括斬獲GERMAN DESIGN AWARD的NOVE 辦公大樓、及全球的寶格麗酒店，都能看見其合作所能帶來的義式美學的氛圍及空間感。

其中，丽格室內的每組燈具，都是METIS Lighting根據每個不同的空間，考量包括室外光線的角度、室內空間的裝潢等元素，精選Flos、FontanaArte、LightYears、Viabizzuno、oluc、Kundalini等國際級燈具品牌並量身訂製。

從「丽格」挑高梯廳步入自己的家門之前是一道時空交會的優美場景，琥珀色金屬玻璃將每個時段的光線演繹成不同的時尚篇章，Lasvit波西米亞水晶玻璃精湛工藝更巧妙的點綴了整個空間，琥珀色金屬球體與水晶燈球組合設計的水晶吊燈，燦爛如一片繁星點點的宇宙星空。兩側空間意象如城堡圍牆，如置身米蘭蒙特拿破崙大街的時尚氛圍。

2007年創立於捷克的頂級燈具品牌Lasvit，是藝術燈飾界的閃耀巨星，其玻璃水晶的清澈度及口吹玻璃的品質皆被譽為全球最頂尖的工藝水平，透過融化、吹製、塑形、切割、打磨、雕刻、鍍銀、彩繪等手工，結合藝術與建築美學，將水晶玻璃幻化為令人嘆為觀止的燈光體驗。

LASVIT的燈光設計曾榮獲2020的Dezeen Awards，作品更遍布全球2200多家酒店，私人住宅，遊輪以及其他公共和私人場所，包括倫敦海德公園、雅加達等地的文華東方酒店；莫斯科、雅加達、亞特蘭大科威特、首爾等地的四季酒店；香港、巴黎的半島酒店及樂天世界大廈、杜拜歌劇院等著名地標都可看到其作品，儼然已是全球燈光藝術的領航者。

而「丽格」獨一無二的波西米亞水晶玻璃精湛工藝更是Lasvit工藝師一行四人，遠自捷克飛越9052公里到台中、隔離十四天、每天八小時、不舍晝夜連續工作七天，細細拆封精密組裝Antonio Citterio以琥珀色金屬球體與水晶燈球組合設計的水晶吊燈，才終於完成這件專屬「丽格」的作品，成為一件照明藝術雕塑，讓擁有「丽格」的主人仰望千年工藝綻放的藝術水晶天幕星芒，獨享「丽格」的藝術生活美學。