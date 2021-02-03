翹首以盼的中階向量高頻信號產生器來了 R&S SMM100A

R&S SMM100A重新定義了支持5G、Wi-Fi 6E等技術的中階向量信號產生器。Rohde & Schwarz推出了R&S SMM100A，是同類產品中唯一具有毫米波測試功能的向量信號產生器。可兼顧最先進的無線通訊設備產生數位信號以及開發未來產品和技術的嚴苛條件。

生產最新5G設備的製造商都希望盡可能的測試整個頻率範圍，因而需要一個用於5G NR FR1和FR2頻率的信號產生器 — 新款R&S SMM100A向量信號產生器應時而生，自100 大kHz到44 GHz的整個頻率範圍內展現了出色的射頻性能。它涵蓋所有無線標準使用的所有頻段，包括LTE和5G NR，以及最新的WLAN標準Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E（達7.125 GHz），無線個人區域網路，如Bluetooth®，也包括在內。該儀器的最大射頻調變頻寬為1GHz，滿足最嚴格的無線標準規範，包括IEEE 802.15.4z超寬頻（HRP-UWB）的設備產生寬頻信號的要求。

R&S SMM100A提供+18 dBm的最大輸出功率，減少了額外外部放大器的需求，優良的調變頻率嚮應、誤差向量幅度（EVM）和相鄰通道功率比（ACPR）性能使信號品質達到可靠、可重複的測試精度，並配有靈活的多種選項，得以滿足從開發到生產的廣泛射頻性能要求。R&S SMM100A具備6個最大頻率選項，範圍從6 GHz到44 GHz，以及4個從120 MHz到1 GHz的調變頻寬選項，能符合所有主流設備的頻帶要求。

使用者只要輸入金鑰，便可隨時根據需要升級儀器功能，產品可以配置內部基頻發生器，實現一站式即時信號產生，信號參數配置；也可配置任意波形發生器（ARB），用於R&S WinIQSIM2™定義的波形模擬。R&S SMM100A具有高達2 Gsample的超大ARB記憶體深度和1.2 Gsample/S的最大取樣速率。如用於生產，多段模式（Multi-Segment Mode）可加快測試序列，也可在單個基頻信號之間快速切換。

利用R&S內建的SCPI MACRO RECORDER，使用者可以快速、容易地錄製所操作的COMMAND，並以此腳本執行於MATLAB®或Python下創建無錯誤的遠端自動控制程式，這一功能不僅可以在R&S SMM100A上運行，同時得以應用在大多數Rohde &Schwarz向量信號產生器上。馬上瞭解更多資訊，立刻點擊：www.rohde-schwarz.com/product/smm100a