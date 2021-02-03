誠創攜手KKBOX推「新春玩樂口罩紅包」限量版

2020年初新冠肺炎爆發且肆虐全球，迄今口罩成了人們生活上不可或缺的防疫品，各式各樣有別於傳統素色口罩的特色口罩陸續上市，這些玲瑯滿目的特色口罩盡情揮灑創意，廣受消費大眾喜愛。2021新春，誠創科技(3536)攜手KKBOX堆出聯名款「新春玩樂口罩紅包」新年限量版，替你說出心裡話

誠創科技指出，2020年中誠創毅然決然進軍醫療器材產業，開發生產的醫療口罩已取得衛福部醫療器材許可證，產品品質符合歐盟TYPE IIR、美規ASTM2100、我國CNS14774等檢驗標準。

面對農曆新年的到來，誠創科技首次與臺灣第一線上音樂串流服務平台KKBOX合作；誠創科技表示，將由誠創提供優質醫療級口罩為基底，由kkbox負責口罩創意設計，聯名推出新春年節期間限定款「新春玩樂口罩紅包」；這款口罩具防疫實用性外，更可參予kkbox提供之聯名活動：1、KKBOX chatbot猜歌遊戲(需安裝Facebook Messenger)，2、KKBOX Hi-Fi無損音質體驗(註冊可享14天免費使用)。

誠創說，新春玩樂口罩紅包，有別於一般市面上販售之特色口罩，跳脫了以圖案為主的風格，採用了以時下網路術語文字為主題的方式，帶來煥然一新的新鮮感與中二感，給予了消費者全然不同的選擇。

誠創表示，甫推出的新春玩樂口罩有兩大類別，1、新春玩樂口罩紅包(成人醫療口罩)：春節期間，家人團聚，免不了親戚相見的問候經，不想說的話，由口罩來幫你說。 2、新春玩樂口罩紅包(兒童一般防護口罩)：年紀雖小，很懂網路知識，不要無視我。 誠創提醒消費者，新春玩樂口罩紅包自2月3日起開賣，消費者可於大樹連鎖藥局實體店面購買，或直接向誠創科技進行購買，洽詢電話：02-2793-6889