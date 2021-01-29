寒冬送「被」添暖意，愛能到達的地方都不遠 嘉磐慈善基金會從海邊到山巔，傳愛無止盡

「山上好冷，謝謝叔叔阿姨送給我棉被，我今天晚上可以好好睡覺，不會再發抖了！」這是一所921大地震後全毀的學校，但這兒的孩子很爭氣、老師很用心，孩子們珍惜願意為他們停留的老師，師長們珍惜每一分得來不易的資源。部落孩子靦腆害羞地緊緊抱著棉被，天真的對我們訴說著心裡的感謝。令基金會夥伴感動的是，我們從孩子眼中，看見了對物資的珍惜與喜愛，也許卡通正版授權的棉被是他們渴望卻無法擁有的奢求，然而，「用最愛照顧最愛」這般疼惜孩童的心，卻是嘉磐慈善基金會多年不變的堅持。

4歲的楊小弟家中日前發生火災，寒流將至，母女擔心晚上睡覺寒凍，嘉磐慈善基金會送上保暖棉被，楊小弟開心感恩地說，晚上睡覺不會冷到發抖了。圖／嘉磐提供

值得一提的是，嘉磐慈善基金會公益課輔平台，為了實踐為孩子創造舞台的承諾，今年更將創意繪畫比賽的優勝作品，設計成獨一無二的限量紅包袋，讓他們的作品有機會被更多人看見。嘉磐慈善基金會執行長魏豪志表示：「世界上從不缺乏美，只是缺少發現！每個孩子心中，都住著一位想像力大師，當彩筆來到他們的手中，我們便會看見畫作帶來的驚喜」！試想著，孩子們心中的【如果有一天…】會是什麼樣子呢？恪恪想要變成深山裡的大老虎，保護每一隻森林裡的小動物；小遵想要成為一位開心果先生，為這個世界散播歡樂散播愛！天馬行空的想像，讓我們看見弱勢孩童小小心靈仍擁抱著愛與溫暖。

站在都市看偏鄉，總覺得是一個台灣兩個世界！但嘉磐慈善基金會始終相信：「愛能到達的地方都不遠」！松鶴部落博愛國小得米．米努校長表示：「謝謝嘉磐慈善基金會這一年來透過廣播的公益專題報導，讓廣大的民眾可以聽見部落孩童的真實需求！從獎學金到實際物資的配送，全方位作為校方最強而有力的後盾。無論是保留泰雅族母語文化、力挺博愛國小正名為德芙蘭小學的尋根信念、亦或關注山野生態教育，甚且在寒流來襲前，為孩子送來保暖新穎的二手衣物和溫暖的棉被，為老師即時寄達營養補給，再次感謝嘉磐慈善基金會，謝謝您帶來的陽光！」

歲末之際舉辦公益尾牙，邀請從北到南的資助孩子齊聚台中團圓，是嘉磐慈善基金會成立12年來的傳統，然而，今年因疫情轉趨嚴竣之故，不得不取消尾牙宴，堅持造善不間斷的魏嘉銘董事長說：「尾牙可以取消，但孩子的期待不能辜負啊！」正因為這份在防疫期間仍要讓愛持續蔓延的叮囑，基金會將活動轉型為【寒冬送暖．刻不容緩！公益傳愛馬拉松】，依資助單位孩童之需求採購物資，由同仁分梯次帶著愛心廠商的善款與祝福，以實際行動做更大的運用及傳遞。

嘉磐慈善基金會執行長魏豪志表示，今年寒冬，我們基金會由同仁分批將資源親送到孩子們手中，從第一站到新竹綠光種子教室送年菜、第二站到雲林一心育幼院當孩子的家人陪圍爐，到今天的松鶴部落，是我們傳愛馬拉松的終站了，我們也將正版授權的泰迪熊棉被帶到山上來，希望用最好的品質，照顧我們最愛的孩子，我想鼓勵孩子們的是：「越是複雜，越適合突破！」希望山上的孩子也能擁抱自信，展望未來、用正向的信念勇於追夢，超越昨天的自己！

我們始終相信有能力去愛人或被愛的人，都是幸福的人！有感於城鄉差距造成的教育資源斷層和新移民及隔代教養的現象愈來愈多，在偏鄉，外配的比例更高達9：1，身為民間的基金會，期許自己能彌補社會資源整合後的疏漏之處，不足的地方，就讓嘉磐慈善基金會來補足。九年來，嘉磐慈善基金會公益課輔平台累計資助超過2538名孩童。一步一腳印從嘉義蚵寮學堂、大雅上楓小太陽、新竹綠光種子教室、台中林業生基金會到雲林一心育幼院都有嘉磐慈善基金會的傳愛足跡。今年我們更挺進許多人們口中非山非市，城山交界的部落小學，從偏遠的雲林蚵寮海邊村莊擴及和平區深山松鶴部落，申請不到補助的地區，嘉磐願意用愛圓滿。

嘉磐建築團隊嘉磐慈善基金會【寒冬送暖．刻不容緩！公益傳愛馬拉松】今日即將在海拔1000公尺的松鶴部落完賽！透過公益行動的辦理，讓愛與善的種籽深根茁壯。嘉磐建築團隊不只將「心靈建築」的品牌精神具體實踐，落實於生活中，更期許能打造比幸福企業更上一層樓的「心靈企業」，也希望透過持續的圓夢分享，一起成就孩子的夢想與未來，讓愛的循環生生不息。

嘉磐建築團隊的建案作品向來精雕細琢，講究「家」的精神，回歸住宅本質，為忙碌的現代人重拾追求生活的靈魂，旗下建案連續七年蟬聯國家卓越建設獎至高榮耀。目前以臺北、臺中雙城聯手推案，無論是位於台北華山特區，以「是森林也是建築」定義的【嘉磐華山雍翠】，亦或台中北北屯新案【嘉磐信義】，每每兼顧地段優勢和環境品味，生活機能更是上上之選。嘉磐將秉持著「建築未來」的信念，在心靈建築的領域持續超越與突破，打造充滿溫度且值得珍藏的心靈建築！