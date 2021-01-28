MF select 牛轉乾坤 牛飾穿搭氣勢旺 升官發財好運來

國際時尚品牌MF喜迎金牛年，別出心裁打造牛飾穿搭配件，不論什麼生肖都想在牛年升官發財、穿搭帥氣有型，新品牛轉乾坤帶給大家不一樣的牛年好運及穿搭風格。

今年有牛就對了，MF團隊以美式工藝底蘊開發推出牛系列全品項商品：保羅領帶、項鍊、手鍊，以頂極工藝完整呈現「粗曠」及「細膩」兼具的精緻品味，讓人從頭到手都是牛年焦點，展露率性及時尚的野性美學。

MF select 新品牛轉乾坤-美式保羅領帶

商品特色有三個亮點及二種色調：1.立體浮雕設計，昂首前衝，牛氣衝天、2.凱爾特結，此元素有守護之意，強攻也需守住成果、3.保羅領帶搭配真皮皮革，美學再升級。二種色調玩穿搭：1.黃古銅呈現復古金色調、2.鑲嵌9999銀復古銀白色調。

MF select 新品牛轉乾坤-項鍊

MF國際設計團隊成立於1974年，擁有開發設計底蘊與客製量產優勢，為全品項飾品提供者，以穿搭飾品展現個人強烈風格和特色。MF品牌也曾與職棒中信兄弟及美式印地安重機結盟推出聯名飾品，廣受巿場肯定及好評。

MF商品類別有：美式保羅領帶(Bolo tie)、快拆皮帶、手工造型帶扣、項鍊、手鍊、皮夾等，提供愛好者對復古風情與時尚搭配之需求，同時透過自由率性的簡單穿搭、絕佳品質與舒適穿戴體驗更有型。

MF select 新品牛轉乾坤-手鍊

MF有上百款美式領帶，並有美式保羅領帶專家之稱。以美式保羅領帶(bolo tie)為例，在時尚伸展台上或者明星藝人出席活動常能看見保羅領帶的穿搭，例如：強尼.戴普（Johnny Depp）或湯姆.克魯斯(Tom Cruise)等巨星都曾搭配。有別於傳統領帶的束縳，男生戴傳統領帶最擔心領帶打起來不夠挺、歪一邊。美式保羅領帶為國際通用領帶，飾品有設計感、穿戴顯年輕、有型又不失禮節,是會議及休閒餐會的好選擇。

MF擁有國際設計團隊與客製量產等能力，歡迎有意合作業者洽詢https://www.mfselect.com/。