加強推動減災 加工處舉辦營造業高階主管安全衛生座談會

經濟部加工出口區管理處於1月26日舉辦楠梓園區內營造工地之營造業高階主管安全衛生座談會，邀請園區內6個營造工地之營造業者高階主管出席，希望透過高階主管的重視，對工地安全衛生管理投入較多的人力及經費，以達減災之目標。

此次會議併同勞動部職業安全衛生署推動之「110年營造業減災加強年計畫」及「110年春安期間加強勞動檢查實施計畫」，將提高營造工地檢查頻率，達到有效督促營造業者落實安全衛生管理工作，同時，亦能有效達到減災的目標，以創造一個安全的工作環境。

座談會由各營造公司針對其工地於工程施工期間，現場安全衛生管理工作進行簡報，加工處予以輔導並提供具體建議，以改善其現場之安全衛生管理。

前（108）年全國營造業職災死亡人數攀升至168人，去（109）年死亡人數142人，為各業之冠。分析營造業職災案件比一般行業較多原因，主要為工地現場作業種類較複雜、作業型態不一、工作環境不佳、人員流動率高等因素，造成管理上之難度，以致於發生重大職業災害的風險較一般行業為高。

加工處表示，隨著國內經濟發展良好，區內事業單位業績大幅成長，擴廠需求大增，今（110）年楠梓園區有6處營造工地施工，為降低營造工地發生災害風險，保障勞工生命財產安全，加工處投入更多的心力及關注，維護良好施工環境，以達成減災目標。