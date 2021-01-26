歐盟稅務黑名單 2月將大洗牌

資誠（PwC）會計師事務所26日指出，歐洲議會認為歐盟稅務不合作黑名單並未抓到免稅天堂，需重新檢視各國稅收制度、稅制調整幅度、企業免稅等三大方向。資誠認為，歐盟黑名單範圍可能在2月產生大幅度變化，甚至會衝擊台商海外企業股東稅負。

現行歐盟稅務黑名單審查採四大項目，包括稅收治理建設性對話、改革稅制並提升稅收透明度、提高稅收合理性、依循反稅基侵蝕和利潤轉移計劃（BEPS）國際標準。

截至2020年10月，歐盟黑名單範圍涵蓋美屬薩摩亞、安哥拉、巴貝多、斐濟、關島、帛琉，巴拿馬、薩摩亞、塞席爾、特立尼達、多巴哥、美屬維京群島、瓦努阿圖等。

但歐洲議會指出，現有審查機制並不符合實際逃漏稅情況，因此要另行調整。資誠表示，歐盟黑名單為每年更新兩次，下一次修訂版預計為2021年2月發布，黑名單變化值得觀察。

資誠也指出，若被歐盟列為黑名單，將有四種懲罰措施，由歐盟各國從2021年1月起自行實施任一種以上措施，第一種是歐盟企業給付黑名單地區款項如股利、利息、權利金、服務費等，將課徵懲罰性扣繳稅率，像法國為75％。第二種是歐盟國民眾、企業收到黑名單地區的企業股利，若達到一定金額以上將不適用股利所得免稅優惠。

第三種是歐盟國民眾、企業，若給付黑名單地區利息、權利金、服務費等，在稅務申報時不可認列為費用。第四種為歐盟民眾、企業若持有黑名單地區公司股權，應適用受控外國公司規定，比照國內稅制課稅。

資誠全球稅務服務會計師曾博昇指出，台商企業過去可能在黑名單地區設置控股公司，若該企業有歐盟股東或歐洲子公司、將受到衝擊。舉例言，當黑名單地區公司分配股利給歐洲子公司時，很可能會面臨懲罰性扣繳稅率；而若分配股利給歐盟個人股東，可能要比照股東所屬國家股利稅制課稅，無法再享有免稅優惠。