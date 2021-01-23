搶攻春節年菜商機　「台畜 T-HAM」推出「十全十美」海陸霸氣年菜組

迎接農曆春節來臨，且因應全球疫情實施管制措施，瞄準民眾在家用餐高規格需求，以各式肉料理聞名國內知名品牌「台畜 T-HAM」今年特別主打「十全十美」澎派桌菜，包含海鮮、豬腳、各式什蔬，豐富的海陸拼盤滿足全家人味蕾，享受美好的圍爐時光。

台灣肉品龍頭「台畜 T-HAM」 端出豪華海陸霸氣桌菜

不斷推陳出新肉品品牌「台畜 T-HAM」，今年加碼推出豪華海陸雙拼澎派年菜組合，有海味霸氣「避風塘豪華海陸煲」，滿滿鮮蝦與彈牙多汁的豬肉貢丸，底下鋪滿吸滿湯汁寬粉絲，滑溜入味的口感受到大人小孩喜愛。「櫻花蝦鴻運米糕」採用台灣上等糯米，結合新鮮魷魚與紅蔥頭拌炒後，搭配豪邁香脆櫻花蝦，呈現出層次豐富、香氣十足的美味料理。另外還有提供「極味鮮貝佐什蔬」，各式貝類如帆立貝、腰子貝、北極貝等海鮮食材，搭配冬季大白菜，自然鮮甜蔬菜湯頭與滿鍋真材實料，讓民眾直呼過癮。

「避風塘豪華海陸煲」受到大人小孩喜愛。圖／台畜提供

為滿足民眾各種需求，台畜依照家庭人數多寡推出不同年菜組合，如適合大家庭的「十全十美」年菜組合，豐富海陸雙拼、湯品與米糕，品嘗澎派美味珍饌。精選六道手路菜－「六六大順」年菜組，細火慢燉豬腳二重奏、配上軟Q暖胃的胡椒豬肚湯，道道經典。

台畜表示，另外還提供適合3-5人懷舊家常「五福臨門」年菜組，有圍爐餐桌必備香腸、功夫菜紅燒獅子頭與梅干控肉。以及每年熱銷冷盤「開運三寶」組合，有膠質豐富、口感Q彈的豬腳凍與醬肘子，搭配濃郁、口感細緻煙燻豬肝，是逢年過節最受歡迎的招牌開胃前菜組合。 台畜今年祭出多樣年菜組合，讓全家吃的澎派又安心，凡民眾購買年菜組，皆享9折加購年菜單品，詳情請查詢官網: https://shop.tham.com.tw