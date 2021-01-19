摩戴舒推出大甲媽醫用口罩禮盒

全球新冠肺炎疫情持續嚴峻，醫用口罩已是全民必備防疫物品，口罩不再只是隨身配件而已，有個性或有特色的口罩更是引起民眾爭相搶購。彰化口罩大廠也是口罩國家隊的華新醫材集團，去年也開始積極製作各種授權圖案彩色口罩，像是彩虹小馬、變形金剛等圖案深獲消費者喜愛，一推出就立刻搶購一空。今年與大甲鎮瀾宮首次合作聯名推出「摩戴舒醫用口罩禮盒」，以「大甲媽守護」的概念為設計宗旨，將再次掀起搶購熱潮。

「摩戴舒大甲媽祖聯名口罩禮盒」過香爐祭典儀式。圖／黃俊榮攝

華新醫材董事長鄭永柱表示，全球疫情最近似有更嚴重狀況，華新除了持續配合政府防疫政策，擴大產線生產口罩提供實名制徵用之外，也不斷開發新產品滿足消費者需求。與大甲鎮瀾宮首次合作聯名推出的「摩戴舒醫用口罩禮盒」，以「大甲媽守護」的概念為設計宗旨，製作兩款媽祖口罩，紅色款有大甲媽祖及千里眼順風耳公仔圖案、白色款更有鎮瀾宮LOGO圖案，於每個禮盒中附上媽祖加持的平安符，非常喜氣可愛，適合大家過年走春配戴，自用送禮兩相宜。「摩戴舒大甲媽祖聯名口罩禮盒」即日起於全家超商開放預購，數量有限。

1月19日於鎮瀾宮進行「摩戴舒大甲媽祖聯名口罩禮盒」過香爐祭典儀式，鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤及華新醫材董事長鄭永柱同心祈求牛年平安，以最真摯的祈願，向大甲媽祖祈求賜福，天佑台灣，也為世界祈福，讓更多信徒戴上大甲媽口罩都能「罩」護健康、平安吉祥。

鄭董事長說，「摩戴舒大甲媽祖聯名口罩禮盒」，適合大家過年走春配戴，自用送禮兩相宜。圖／黃俊榮攝

鄭永柱董事長說，很感謝媽祖保佑2020年台灣安然度過新冠疫情。自從新冠疫情爆發後，民眾已養成戴口罩的習慣，春節即將到來，家家戶戶走春拜年以往都是送餅乾水果，這次推出口罩禮盒，希望送禮可以送到心坎裡，把安全罩護的感覺送給民眾身邊每一個關心的人，同時也祈求媽祖也在2021年同樣保佑每一位信眾，很平安很健康，防疫滴水不漏。