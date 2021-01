SUZUKI尚立汽車-北台中所歡慶成立10週年整裝再出發 小改款SX4同步亮相搶銷售

2020年繳出9,765台銷售佳績的TAIWAN SUZUKI,步入2021年後,仍默默致力深耕台灣市場的品牌諾言。不僅陸續導入IGNIS、SWIFT、SWIFT Sport等戰力堅強的小改款產品,同時也積極針對旗下展間進行硬體設備的整裝。

日(1月15日)前TAIWAN SUZUKI也與大台中銷售伙伴- 尚立汽車攜手宣布,全新整裝的北台中展示中心即日起正式開幕,再加上同場現身的全新小改款SX4,更展現TAIWAN SUZUKI深耕中台灣的雄厚決心。

深耕中台灣全新再出發,TAIWAN SUZUKI北台中營業所整裝啟用

為持續深耕台灣市場,TAIWAN SUZUKI除了積極導入各式改款新車外,同時更陸續整裝全台各地的展售中心硬體設施以及服務品質,希望能夠透過完善的軟硬體設備、良好服務品質以及便利的地理位置的多方優勢引領下,帶給在地車主更為全方位的服務品質。

TAIWAN SUZUKI鈴木忠臣董事長表示,尚立汽車為SUZUKI正式授權的大台中經銷商,自2010年8月成立至今,SUZUKI品牌頗為倚重的經銷伙伴。透過尚立汽車橫跨北屯、南區、豐原、沙鹿健全的據點網絡,讓大台中地區的消費者都能夠享受到新車銷售、售後保養維修等完善的服務內容。適逢北台中營業所成立10週年,他也要在此向尚立汽車致上最誠摯的祝福,並希望能夠持續密切合作,一起讓TAIWAN SUZUKI的銷售再創高峰。

完善主被動科技配備加身,小改款SX4開春首波現身

結合優雅的歐式設計及SUV剽悍外型,搭載SUZUKI新世代動力BOOSTERJET 1.4 L渦輪增壓引擎的跨界休旅SX4,甫問世便在全球車壇掀起熱潮。現在,全新搭載ACC主動式車距巡航系統及RBS雷達感知煞車輔助的THE NEW SX4,正式登陸台灣,以嶄新的智能安全科技,帶給台灣消費者更安心的駕馭心樂趣,同時感受SUZUKI「GO UNIQUE」的獨特魅力。

THE NEW SX4強悍的直瀑式鍍鉻水箱罩與17吋勁轉刀鋒輪圈,展露SUV狂野性格,運用空氣力學所設計的流暢外型,動靜之間都成目光焦點。內裝方面,採黑銀雙色鋪陳的座艙空間,形塑出細緻內斂的駕乘氛圍。更搭載中央資訊整合面板、多功能皮質方向盤、免鑰匙啟動裝置及雙區恆溫空調,如此貼心設想,只為給您更直覺舒適的駕馭體驗。

THE NEW SX4搭載1.4L BOOSTERJET缸內直噴渦輪增壓引擎,創造140ps最大馬力、22.4kgm最大扭力的強勁動能及16.8km/L的省油效能。配備6AT自動變速箱及換檔撥片,低速時展現優異加速與登坡性能,高速時兼具靜謐度及油耗表現。不論越野山林還是遨遊都市,輕鬆悠遊於彈指之間。

THE NEW SX4全新搭載ACC主動式車距巡航系統,以毫米波主動偵測前方車輛距離並自動調節車速,降低長途駕駛疲憊。同時,亦新增RBS雷達感知煞車輔助,以毫米波主動偵測前方車輛距離,當車距過近時適時提醒駕駛,必要時主動輔助煞車,避免意外發生或降低碰撞傷害。

全車配備ESP®電子穩定系統、ESS緊急煞車訊號警示、EBD電子煞車力道分配系統、HHC斜坡起步輔助系統、BA煞車輔助系統、ABS防鎖死煞車系統、TPMS胎壓偵測器與7只SRS輔助氣囊,以通過歐洲安全認證的主被動安全防護,提供您與家人更安心的全面的守護。

不只提供隨行守護,THE NEW SX4更滿足全家人對生活的多樣想像。後座椅採用6/4分離式設計,可依據不同使用需求,變化出最大達875L的寬敞置物空間。不管是日常採買,還是出門旅遊,生活中的大小精彩全都輕鬆裝載。

THE NEW SX4正式上市,更有別具風格的兩款獨特全新車色,共計六種車色供消費者多樣選擇。歡迎前往SUZUKI全台經銷商及展示中心賞車試乘,親自體驗THE NEW SX4的嶄新魅力。

◆TAIWAN SUZUKI尚立汽車- 北台中營業所資訊

營業時間:週一至週日 09:00~21:00

地址:台中市北屯區文心路四段430 號