SUZUKI尚立汽車-北台中所歡慶成立10週年整裝再出發 小改款SX4同步亮相搶銷售

2020年繳出9,765台銷售佳績的TAIWAN SUZUKI，步入2021年後，仍默默致力深耕台灣市場的品牌諾言。不僅陸續導入IGNIS、SWIFT、SWIFT Sport等戰力堅強的小改款產品，同時也積極針對旗下展間進行硬體設備的整裝。

日（1月15日）前TAIWAN SUZUKI也與大台中銷售伙伴- 尚立汽車攜手宣布，全新整裝的北台中展示中心即日起正式開幕，再加上同場現身的全新小改款SX4，更展現TAIWAN SUZUKI深耕中台灣的雄厚決心。

深耕中台灣全新再出發，TAIWAN SUZUKI北台中營業所整裝啟用

為持續深耕台灣市場，TAIWAN SUZUKI除了積極導入各式改款新車外，同時更陸續整裝全台各地的展售中心硬體設施以及服務品質，希望能夠透過完善的軟硬體設備、良好服務品質以及便利的地理位置的多方優勢引領下，帶給在地車主更為全方位的服務品質。

TAIWAN SUZUKI鈴木忠臣董事長表示，尚立汽車為SUZUKI正式授權的大台中經銷商，自2010年8月成立至今，SUZUKI品牌頗為倚重的經銷伙伴。透過尚立汽車橫跨北屯、南區、豐原、沙鹿健全的據點網絡，讓大台中地區的消費者都能夠享受到新車銷售、售後保養維修等完善的服務內容。適逢北台中營業所成立10週年，他也要在此向尚立汽車致上最誠摯的祝福，並希望能夠持續密切合作，一起讓TAIWAN SUZUKI的銷售再創高峰。

完善主被動科技配備加身，小改款SX4開春首波現身

結合優雅的歐式設計及SUV剽悍外型，搭載SUZUKI新世代動力BOOSTERJET 1.4 L渦輪增壓引擎的跨界休旅SX4，甫問世便在全球車壇掀起熱潮。現在，全新搭載ACC主動式車距巡航系統及RBS雷達感知煞車輔助的THE NEW SX4，正式登陸台灣，以嶄新的智能安全科技，帶給台灣消費者更安心的駕馭心樂趣，同時感受SUZUKI「GO UNIQUE」的獨特魅力。

THE NEW SX4強悍的直瀑式鍍鉻水箱罩與17吋勁轉刀鋒輪圈，展露SUV狂野性格，運用空氣力學所設計的流暢外型，動靜之間都成目光焦點。內裝方面，採黑銀雙色鋪陳的座艙空間，形塑出細緻內斂的駕乘氛圍。更搭載中央資訊整合面板、多功能皮質方向盤、免鑰匙啟動裝置及雙區恆溫空調，如此貼心設想，只為給您更直覺舒適的駕馭體驗。

THE NEW SX4搭載1.4L BOOSTERJET缸內直噴渦輪增壓引擎，創造140ps最大馬力、22.4kgm最大扭力的強勁動能及16.8km/L的省油效能。配備6AT自動變速箱及換檔撥片，低速時展現優異加速與登坡性能，高速時兼具靜謐度及油耗表現。不論越野山林還是遨遊都市，輕鬆悠遊於彈指之間。

THE NEW SX4全新搭載ACC主動式車距巡航系統，以毫米波主動偵測前方車輛距離並自動調節車速，降低長途駕駛疲憊。同時，亦新增RBS雷達感知煞車輔助，以毫米波主動偵測前方車輛距離，當車距過近時適時提醒駕駛，必要時主動輔助煞車，避免意外發生或降低碰撞傷害。

全車配備ESP®電子穩定系統、ESS緊急煞車訊號警示、EBD電子煞車力道分配系統、HHC斜坡起步輔助系統、BA煞車輔助系統、ABS防鎖死煞車系統、TPMS胎壓偵測器與7只SRS輔助氣囊，以通過歐洲安全認證的主被動安全防護，提供您與家人更安心的全面的守護。

不只提供隨行守護，THE NEW SX4更滿足全家人對生活的多樣想像。後座椅採用6/4分離式設計，可依據不同使用需求，變化出最大達875L的寬敞置物空間。不管是日常採買，還是出門旅遊，生活中的大小精彩全都輕鬆裝載。

THE NEW SX4正式上市，更有別具風格的兩款獨特全新車色，共計六種車色供消費者多樣選擇。歡迎前往SUZUKI全台經銷商及展示中心賞車試乘，親自體驗THE NEW SX4的嶄新魅力。

◆TAIWAN SUZUKI尚立汽車- 北台中營業所資訊

營業時間：週一至週日 09：00～21：00

地址：台中市北屯區文心路四段430 號